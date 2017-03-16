Спасатели показали, в каком лесу не бывает пожаров

Сотрудники МЧС и курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии приняли участие в акции «Чистый лес – территория без огня».

Как сообщила пресс-служба Управления МЧС по Приморскому краю, всего в мероприятии, которое было посвящено Году экологии в России, участвовало около 50 человек.

Главная задача акции – привлечь внимание общественности и органов власти к проблеме качественной подготовки лесных зон к сезону природных пожаров. Для наглядности спасатели расчистили лес, прилегающий к территории академии МЧС, и за два часа вывезли около 50 мешков мусора.

Лесные пожары – серьезное бедствие, они наносят значительный ущерб природе и землям лесного фонда, создают угрозу для людей. Напомним, что 15 марта на территории Приморского края был введен особый противопожарный режим. Меж тем мусор, захламляющий лес, легко возгорается и создает опасность распространения огня.