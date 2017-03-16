Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике

Уникальные амурские горалы-альбиносы живут в Лазовском заповеднике. В России таких мест, где охраняют и изучают столь редких парнокопытных, всего два.

Как выяснили научные сотрудники, именно горалы, обитающие в Лазовском заповеднике, стали носителями гена, вызывающего альбинизм – врожденное отсутствие пигмента меланина, ответственного за окрас шерсти, глаз и кожи. Ежегодно в заповеднике появляется на свет несколько белых горалят. Альбиносы более уязвимы, чем их сородичи с нормальным окрасом, так как белый цвет демаскирует животных. В популяциях на других территориях белые особи не отмечены.

Обычно горалы-альбиносы перестают отмечаться на фотоловушках еще в юном возрасте. Но есть и исключения: совсем недавно в объектив фотокапкана попался белый горал в возрасте трех лет, а до недавнего времени отмечался и самец-альбинос, доживший до 10 лет.

На территории нашей страны амурские горалы живут только в горах Приморского края (95 % популяции), и одна популяция обитает на юге Хабаровского края, за пределами России они есть только в Северо-Восточном Китае и на Корейском полуострове.

Амурские горалы считаются видом с сокращающейся численностью, сообщает пресс-служба Лазовского заповедника. Главный их враг – браконьеры, которые охотятся на них с моря. К сожалению, горалов можно разглядеть на прибрежных скалах, находясь в лодке, чем и пользуются браконьеры.