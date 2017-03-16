Прощай, самострой

Демонтаж незаконной постройки возле памятника культуры – дома Элеоноры Прей – во Владивостоке завершается.
Там, где еще недавно самоуверенно высился самострой, сегодня осталась лишь куча строительного мусора. Подрядчик уже разбирает цокольный этаж, сообщила пресс-служба края. Затем приступит к планировке и благоустройству территории. При проведении демонтажных работ был сохранен существующий тепловой узел. Постройка конца XIX века, находящаяся в непосредственной близости от незаконного объекта, также в целости и сохранности.
Напомним, что снос семиэтажной незаконной постройки, возведенной в центре Владивостока возле объекта культурного наследия постройки конца XIX века – усадьбы Смитов, или дома Элеоноры Прей в Почтовом переулке, 5, начался 20 февраля.
Приморский край, являющийся самым востребованным регионом Дальнего Востока среди потенциальных получателей дальневосточных гектаров, оказался только на третьем месте по количеству уже выданных участков, сообщает РИА «Новости».
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