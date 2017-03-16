Прощай, самострой

Демонтаж незаконной постройки возле памятника культуры – дома Элеоноры Прей – во Владивостоке завершается.

Там, где еще недавно самоуверенно высился самострой, сегодня осталась лишь куча строительного мусора. Подрядчик уже разбирает цокольный этаж, сообщила пресс-служба края. Затем приступит к планировке и благоустройству территории. При проведении демонтажных работ был сохранен существующий тепловой узел. Постройка конца XIX века, находящаяся в непосредственной близости от незаконного объекта, также в целости и сохранности.

Напомним, что снос семиэтажной незаконной постройки, возведенной в центре Владивостока возле объекта культурного наследия постройки конца XIX века – усадьбы Смитов, или дома Элеоноры Прей в Почтовом переулке, 5, начался 20 февраля.