Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров

Приморский край, являющийся самым востребованным регионом Дальнего Востока среди потенциальных получателей дальневосточных гектаров, оказался только на третьем месте по количеству уже выданных участков, сообщает РИА «Новости».

На сегодняшний день в крае предоставлено 1400 участков, что на 487 меньше, чем на Сахалине, и на 850 меньше, чем в соседнем Хабаровском крае.

– Прошло почти два месяца с того момента, как дальневосточные гектары стали доступны всем гражданам России. На сегодняшний день подано более 77,5 тысячи заявок, в пользование отдано 8,5 тысячи участков, – заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совещании в Хабаровске.

По его словам, лидер по выдаче участков – Хабаровский край, где предоставлено в пользование 2,25 тысячи участков, на втором месте Сахалинская область – 1,88 тысячи участков, на третьем месте Приморский край – 1,4 тысячи.

Министр по развитию Дальнего Востока объяснил, что на данном этапе реализации программы необходимо максимально сократить разрыв между количеством поданных заявок и количеством предоставленных земельных участков.