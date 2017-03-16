Приморцы хранили взрывчатки и патроны на миллион рублей

В 2016 году 30 приморцев, добровольно сдавших в правоохранительные органы оружие и боеприпасы, получили денежное вознаграждение, сообщила пресс-служба края.
Граждане сдали 21 единицу гражданского огнестрельного оружия, более двух тысяч патронов, 13 килограммов взрывчатых веществ, а также несколько гранат и снарядов. Всего за сданное оружие выплачено более 1,1 миллиона рублей.
Специалисты напоминают: прежде чем человеку выплачивается вознаграждение за сданное оружие, органы правопорядка выясняют, не совершено ли с помощью этих боевых единиц преступление, а также каким путем оно попало к нынешнему владельцу.
Приморский край, являющийся самым востребованным регионом Дальнего Востока среди потенциальных получателей дальневосточных гектаров, оказался только на третьем месте по количеству уже выданных участков, сообщает РИА «Новости».
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