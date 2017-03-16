Приморцы хранили взрывчатки и патроны на миллион рублей

В 2016 году 30 приморцев, добровольно сдавших в правоохранительные органы оружие и боеприпасы, получили денежное вознаграждение, сообщила пресс-служба края.

Граждане сдали 21 единицу гражданского огнестрельного оружия, более двух тысяч патронов, 13 килограммов взрывчатых веществ, а также несколько гранат и снарядов. Всего за сданное оружие выплачено более 1,1 миллиона рублей.

Специалисты напоминают: прежде чем человеку выплачивается вознаграждение за сданное оружие, органы правопорядка выясняют, не совершено ли с помощью этих боевых единиц преступление, а также каким путем оно попало к нынешнему владельцу.