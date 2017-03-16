Четыре тысячи немытых…

В не такой уж отдаленной перспективе ряды граждан, не имеющих возможности помыться, рискуют пополнить собой почти четыре тысячи владивостокцев.

Сотрудники «Приморской генерации» АО «Дальневосточная генерирующая компания» и УК Первореченского района начали совместную акцию по уведомлению должников о предстоящем отключении от горячего водоснабжения. В марте уведомления получат 3900 абонентов энергокомпании: данные неплательщики задолжали энергетикам за тепло и горячую воду почти 196 млн рублей, а управляющей компании за услуги содержания и текущего ремонта жилья – более 103 млн.

Как сообщила пресс-служба ДГК, активное сотрудничество энергетиков и управляющих компаний началось уже три месяца назад, когда по постановлению правительства полномочия по ограничению водоснабжения у должников переданы управляющим организациям. И если раньше отключению ГВС предшествовала большая уведомительная работа, то теперь в соответствии с новыми правилами процедура существенно упростилась: после 20 дней со дня доставки первого и единственного уведомления управляющая организация вправе отключить должника от горячего водоснабжения.

Жильцы, которые попадают под угрозу отключения, не платили за ЖХК более двух месяцев. Теперь у них есть только 20 дней, чтобы отплатить долги или заключить соглашение о реструктуризации долга. В случае игнорирования предупреждения управляющая компания приступит к процедуре отключения горячей воды, а неплательщикам будет предъявлен иск о взыскании долга в судебном порядке.