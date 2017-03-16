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Заряд педагогической энергии

Наши учителя и храм построят, и УУД раскроют
Заряд педагогической энергии

Традиционно на весенних каникулах педагоги Владивостока собираются в гимназии № 1 на фестиваль образовательных инноваций – собственным опытом поделиться, у коллег что-то новое узнать, чему-то научиться, на методических объединениях мнениями обменяться… А в нынешнем году фестиваль стал еще и площадкой для награждения учителя года.

– Восьмой раз проходит наш фестиваль, и должна заметить, что участников постепенно стало так много, что нам есть смысл подумать, где мы его будем проводить в будущем году, – не вмещаемся уже в гимназии № 1, – улыбается Марина Фролова, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока. – К нам присоединились за эти восемь лет и детские сады, и учреждения дополнительного образования. И всем есть что показать коллегам, каким опытом поделиться. Вы могли убедиться в этом, заглянув в программу нынешнего фестиваля. Посмотрите, сколько мастер-классов дают представители детских садов. А как интересны отчеты наших грантополучателей. Напомню, что 12 школ в прошлом году получили в общей сложности 10 миллионов рублей грантов главы Владивостока.

После многих лет перерыва мы возродили конкурс «Учитель года» и очень гордимся, что учителя активно приняли в нем участие. Наши суперфиналисты – люди, на которых мы должны равняться, и я говорю это без всякого пафоса. Очень рекомендую познакомиться с нашими педагогами-новаторами, перенять их опыт, зарядиться их энергий, чтобы потом использовать в своей работе.

«В» подробно освещал ход городского конкурса «Учитель года». Напомним: он проходил в конце февраля – начале марта. Изначально в нем было 17 участников, после многочисленных конкурсов, в том числе мастер-классов, дискуссий, открытых уроков, в суперфинал вышли шесть педагогов. Показательно, что среди участников было немало молодых учителей, трое из которых прошли и в полуфинал. Увы, им пока не хватило опыта, чтобы выйти в суперфиналисты. Но ведь они только в начале своего профессионального пути.

В рамках фестиваля все суперфиналисты конкурса провели мастер-классы и поделились опытом с коллегами из разных школ Владивостока. Валерий Думлер рассказал об основах военной подготовки в современном уроке ОБЖ. Татьяна Камянская – о методике скрайбинга (создание визуальных образов по теме урока. – Прим. ред.). Ольга Волошина провела урок «Магия линий», Александр Жигжитов – «Культура Древней Руси, или Я строю храм». А Наталья Дацко рассказывала о механизме проведения мониторинга сформированности УУД – универсальных учебных действий (есть такое понятие в рамках ФГОС) у учащихся.

– На фестивале педагоги показывают лучшее, что сделано за год, делятся самым передовым опытом, новыми идеями, – сказала в поздравительном слове заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева. – И именно здесь понимаешь, что система образования Владивостока движется вперед и что самое главное для нас сегодня – кадры. Золотые кадры! Хочу выразить учителям – участникам конкурса глубокое уважение. Они смогли показать то лучшее, что умеют, защитили честь своих коллективов. Я очень рада, что конкурс возобновился. Он поможет дальнейшему развитию образования нашего города.

Итак, напомним, что в финал конкурса вышло шесть учителей: Валерий Думлер, учитель физической культуры и ОБЖ школы № 82, Ольга Волошина, учитель изо школы № 13, Наталья Дацко, учитель права и обществознания гимназии № 2, Инна Трегубова, учитель русского языка и литературы лицея № 41, Татьяна Камянская, учитель географии школы № 74 и Александр Жигжитов, учитель истории школы № 63.

Заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева озвучила итоги конкурса. Ценные призы и грамоты получили лауреаты – Ольга Волошина, Наталья Дацко и Инна Трегубова. Третье место в конкурсе занял и получил приз 15 тысяч рублей Валерий Думлер, второе место и приз в 20 тысяч рублей завоевала Татьяна Камянская. Ну а учителем года стал Александр Жигжитов, он получил вознаграждение в 25 тысяч рублей.

По словам всех победителей и лауреатов, конкурс стал для них площадкой, где можно было показать свое мастерство. А главное, здесь сконцентрировался самый передовой, самый интересный и полезный педагогический опыт. А еще немаловажно, что всех участников активно, с большим волнением поддерживали и ученики, и коллеги, и семьи. По словам Татьяны Камянской (кстати, она уже подала документы на участие в краевом этапе конкурса «Учитель года», который пройдет в апреле), ей в этот день с самого утра звонили бывшие ученики (из Москвы, с Украины, из США) и желали удачи.

– Когда мне предложили принять участие в конкурсе, я сомневался, – признался Александр Жигжитов, ставший победителем. – В школу № 63 я пришел работать совсем недавно и еще не успел как следует обкатать свои методики на учениках, достичь результатов. А я максималист и всегда все стремлюсь делать с максимальной отдачей, с пониманием того, что делаю. Но все же решился принять участие в конкурсе, и не пожалел. Это такой колоссальный опыт, такой заряд созидательной энергии, такой толчок к новым свершениям… Все участники конкурса подружились, изучили опыт друг друга и стали взаимно богаче. А как за меня болели ученики, моя жена, поддержке которой просто нет цены и ради которой я делаю все в этой жизни… Если меня спросят, стоит ли принимать участие в конкурсе «Учитель года», я отвечу совершенно точно: да, да и еще раз да! 

Кстати

Все участники суперфинала могут, как Татьяна Камянская, попытать счастье и на краевом этапе конкурса «Учитель года». Но решать каждый будет сам, есть у него такое желание или нет. Тем более что победа в краевом конкурсе вовсе не означает, что триумфатор поедет в Москву на всероссийский этап, – уже не первый год департамент образования просто не выделяет деньги на подобное мероприятие. И были даже примеры, когда победитель краевого конкурса «Учитель года» летал в Москву на конкурс, взяв на это кредит – на билеты, гостиницу, питание…

  

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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