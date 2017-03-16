Начинаем генеральную уборку

С 3 апреля во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник, который продлится до 28 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожные службы, управляющие компании, предприятия, специализирующиеся на вывозе мусора, а также представители транспортной сферы, учреждений образования, культуры и здравоохранения ждут масштабные работы по уборке и благоустройству улиц и дворов, тротуаров и магистралей, переходов и скверов. Навести порядок на своих территориях обязаны также предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ, а также предприятия всех форм собственности.

Общегородской субботник состоится 22 апреля. Всех жителей Владивостока приглашают принять участие в санитарной уборке и навести после зимы порядок около своих домов.

В администрации города напоминают: благоустройство придомовых территорий – завоз земли и саженцев для озеленения и разбивки клумб, установка урн и скамеек у подъездов многоквартирных домов, удаление надписей и рекламных объявлений на фасадах домов – обязанность управляющих компаний. Ежегодно жители многоквартирных домов принимают активное участие в благоустройстве своих дворовых территорий, а средства для уборки и посадочный материал обеспечивает управляющая домом организация на основе заявки жильцов.