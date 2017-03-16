Призрак жуткий, но симпатичный

Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит фантастический «Призрак в доспехах», где против всемогущего хакера выступит все умеющая Скарлетт Йохансон. В триллере «Лекарство от здоровья» воплотятся неврозы потребительского общества, в драме «Уна» первая любовь превратится в злобную бывшую. Смягчит накал страстей для взрослых комедия «Послесвадебный разгром», а для детей – мелодрама «Собачья жизнь» и сказка «Смурфики: Затерянная деревня».

«Призрак в доспехах» (16+)

Кибертехнологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера.

За скромной аннотацией к фильму стоит богатая киберпанковская вселенная, которую воплощали уже и в комиксах, и в двух полнометражных анимационных фильмах, и в мультсериале. Аниме «Призрак в доспехах» давно вошло в список культовых лент. Оно вдохновило братьев Вачовски (ныне сестер) на создание «Матрицы» и имеет миллионы поклонников по всему миру.

Казалось бы, и первоисточник сильный, и размах голливудский. Должен выйти если не шедевр, то замечательный, стильный и технологичный боевик. Однако кое-что вызывает опасения. Например, сценаристы развивают иную сюжетную линию, не такую, как в японском аниме, но некоторые сцены оригинальной ленты процититрованы кинематографистами почти покадрово. Тем самым новый «Призрак» пытается и угодить фанатам, и остаться самостоятельным художественным высказыванием. Очень амбициозная задача, за которую могут дать высокие баллы только при филигранном ее исполнении.

«Лекарство от здоровья»

Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства.

«Собачья жизнь» (6+)

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они – наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что, пока им есть кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл.

«Смурфики: Затерянная деревня» (6+)

Смурфетта и ее лучшие друзья Умник, Растяпа и Силач отправляются на поиски таинственной затерянной деревни, стремясь опередить злобного волшебника Гаргамеля. В пути смурфиков ожидают невероятные опасности и головокружительные приключения, но игра стоит свеч, ведь в конечном счете герои смогут разгадать самую большую загадку в истории своего существования!

«Уна» (18+)

15 лет назад юная Уна сбежала из дома со взрослым Рэем. Спустя годы в одном из журналов Уне попадается фотография бывшего: у него новая жизнь, новая семья и новое имя. Их внезапная встреча обнажит не только погребенные навсегда воспоминания, но и вытащит на поверхность потаенные желания, которые грозят разрушить их жизни до основания.

«Послесвадебный разгром» (18+)

Продолжение похождений бедовых друзей-англичан в Австралии. На сей раз незадачливой троице Дэвиду, Тому и Грэму предстоит через всю страну перевозить гроб с покойным приятелем, когда их самолет делает непредвиденную высадку в глухой глубинке.