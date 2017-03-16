«Спартак» сыграл с «Самарой» на 50 процентов

Баскетбольный плей-офф переезжает во Владивосток

В баскетбольной суперлиге России началась стадия плей-офф до трех побед. Два первых четвертьфинальных поединка уже состоялись.

Свои стартовые матчи «Спартак-Приморье» проводил на выезде в Самаре, потому что в регулярном первенстве одноименный клуб «Самара» занял третье место. Наши земляки оказались на шестой позиции, но при этом отстали от волжан всего на одно очко (на одну победу меньше). То есть встречались практически равные по силам команды. Владивостокские любители баскетбола, как и автор этих строк, были уверены, что спартаковцы не станут в гостях мальчиками для битья.

Вначале разгромили волжан…

Так оно и вышло. Особенно спартаковцы показали себя в первом поединке 26 марта. Спортсмены из Владивостока в пух и прах разнесли хозяев площадки. Самым результативным игроком матча стал Федор Ключников, набравший 22 очка.

Наши игроки взялись за дело без раскачки. За несколько минут они буквально нокаутировали соперника своими попаданиями с дальней и ближней дистанций – 3:15. Заменами самарцы попытались внести коррективы в неудачно складывающийся ход игры. Но так и не смогли изменить ситуацию в первой четверти – 13:26.

Стартовый отрезок второй десятиминутки остался за «Самарой», которая сократила отставание до 7 очков. Но спартаковские центровые, особенно защитники, своими попаданиями в кольцо соперника старались не подпускать их ближе. Иван Савельев свой трехочковый бросок завершал уже вместе с сиреной – 34:51.

На вторую половину матча «Самара» вышла с одной целью: любыми средствами остановить особо разыгравшегося Ключникова. Однако в реальности этого сделать не смогла, Федору в этот день удавались даже наиболее трудные броски с середины поля. Кстати, Иван Савельев умудрился в последней атаке третьей четверти, на которую оставалось 12 секунд, вновь забить – 56:75.

Рывок хозяев 7:0 на старте заключительной десятиминутки заставил использовать тайм-аут наставника приморцев Милоша Павичевича. После этого игру на себя взял Андрей Матеюнас. Ход поединка вошел в привычное русло. Волжане буквально смирились с поражением, перестали прессинговать и рваться в атаку. В итоге самый что ни на есть разгром – 76:90.

…а потом проиграли в упорной борьбе

В минувший понедельник в той же Самаре состоялся второй матч четвертьфинальной серии. На сей раз она прошла под диктовку хозяев. Тренерский штаб волжан внес существенные коррективы в стартовый состав, а вот наша команда не смогла предугадать эти изменения.

Стартовый отрезок обе команды играли на равных. Причем больше сил отдавали обороне собственного кольца. К сожалению, у владивостокцев не задались дальние броски. Хозяевам в первой четверти удалось победить всего с четырех-очковым преимуществом – 16:12.

Переломила ход игры наша команда в начале второй четверти. Максим Кривошеев, заработав третий фол, был вынужден отправиться на скамейку запасных, а Андрей Черныш, выйдя на замену, дважды забросил с дальней дистанции. Когда еще и Федор Ключников наконец-то попал в сложнейшем броске, приморские баскетболисты и вовсе вышли вперед. На большой перерыв «Спартак» уходил номинальным лидером – 36:37. Казалось, что трудности позади и спартаковцы нащупали свою игру.

Но дальше все пошло не так. Рывок хозяев 10:0 в третьей десятиминутке оказался решающим в матче. А вот все трехочковые броски Федора Ключникова, Александра Ганькевича, Андрея Матеюнаса и Джастина Мартина не достигли цели.

Перед заключительной четвертью счет был еще не столь выразителен – 59:50. «Спартак» продолжал сражаться до конца. И даже подбирался вплотную к лидировавшим хозяевам. Однако на финише волжанам вновь удались дальний бросок и пара бросков с близкой дистанции, которые и решили вопрос о победителе – 78:68.

– К сожалению, мы проиграли, – не скрывал своего разочарования главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – «Самара» была лучше и заслуженно победила. Сложно по горячим следам понять причину поражения. Первое, что лежит на поверхности, – мы забили не так много, как это обычно делаем. Серия переезжает во Владивосток, и мы будем пытаться дома решить исход этого противостояния.

А корреспондент «В» добавляет, что такой расклад, когда «Спартак» и «Самара» имеют по одной победе, стал намного интереснее. Хотя у «Спартака» теперь будет преимущество родных стен – владивостокские болельщики уже точно поддержат любимую команду.

Ближайшая домашняя игра плей-офф состоится сегодня на паркете в «Олимпийце». Следующий поединок пройдет 31 марта.