«Приморочка» устремилась за серебром

За шесть игр до окончания чемпионата России по волейболу среди женщин высшей лиги «А» владивостокская «Приморочка» гарантировала себе место в тройке призеров. И положа руку на сердце можно уверенно заявить, что она станет серебряным призером.

У «Приморочки» после очередного тура в активе 55 очков в 26 играх. У находящегося сейчас на третьем месте «Политеха» в копилке 51 очко при 28 играх. Остальные клубы смирились с ситуацией и прекратили борьбу за медали чемпионата. С лидером первенства – череповецкой «Северянкой» также все ясно: 64 очка при 26 играх – их не догонят.

Такой расклад появился после двух последних встреч в спортивном комплексе «Олимпиец» спортсменок из Владивостока с «Уфимочкой» из Башкирии.

В первом поединке наши землячки уступили только стартовый сет – 13:25. По-хорошему так разозлились. Стали играть не только эмоционально, но и грамотно. Во втором сете было сломлено сопротивление волейболисток из Уфы – 25:19. В остальных партиях приморские девушки уже не оставили никаких шансов гостям, победив их на кураже – 25:14 и 25:11.

Во втором матче тура «Приморочка» одержала уже сухую победу. Справедливости ради отметим, что «Уфимочка» рук не опускала и в каждой партии билась до конца. Однако техническое мастерство, стремление к победе, своевременные замены игроков и поддержка трибун сделали свое дело – 25:17, 26:24 и 26:24.

– Первым делом хочу поздравить девочек с волевой победой! – заявил после матча главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Думаю, что и «Уфимочка» сегодня была достойна позитивного результата, но мы в концовках партий оказались сильнее. За счет чего победили? У нас команда опытнее, «Уфимочка» помоложе, поэтому ей не хватило концентрации в концовках, что приводило к атакам в ауты.

Следующие матчи наша «Приморочка» проведет 8 и 9 апреля в Воронеже с одноименным клубом. Эта команда сейчас находится на седьмом месте в турнирной таблице.