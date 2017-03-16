Музей на миллион

Школьники использовали грант главы Владивостока на свою давнюю задумку

Зеркало, пояс с драконами и даже каменные счеты времен Золотой империи чжурчжэней. Все это экспонаты нового музея, открытого во владивостокской школе № 35, сообщает пресс-служба мэрии.

Директор школы Татьяна Спасенникова признается: идея давно витала в воздухе, но не хватало денег. Ведь музей хотели сделать по-настоящему современным, а не просто наполненным экспонатами.

– Полностью реализовать наш замысел мы смогли только в этом году, выиграв миллионный грант главы Владивостока Игоря Пушкарева, – рассказала она. – На эти деньги купили проектор, интерактивную панель с Wi-Fi и интерактивную доску. Такое оборудование позволяет «отправить» посетителей в далекое прошлое. Или виртуально зайти в любой музей мира.

Наряду с экспонатами времен государства Бохай в музее есть немало вещей, которые возвращают во времена Советского Союза: всевозможные грамоты и благодарственные письма того периода, бюст вождя революции Владимира Ленина, письма с фронта и агитационные листовки.

– Экспонаты искал специальный поисковый отряд нашей школы, – рассказывает ученица Марина Солнцева. – Идеи оформления брали из других подобных музеев и вносили что-то свое. Это была очень творческая и в то же время кропотливая работа.

Напомним: проекты, претендующие на грант главы Владивостока Игоря Пушкарева в сфере образования, школы представили еще прошлым летом. В итоге денежные гранты на развитие – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей – получили 10 школ города. Цель конкурса – поддержка лучших проектов и поощрение педагогических коллективов.