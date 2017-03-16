Для тех, кто будет Родину защищать

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Кандидатов в нахимовцы ждет жесткая конкуренция

Во Владивостоке на этой неделе в филиале Нахимовского военно-морского училища (бывшее президентское кадетское училище) прошел день открытых дверей.

На встречу вместе с родителями, бабушками и дедушками пришли сотни подростков. Некоторых школяров сопровождали взрослые родственники в форме морских офицеров.

– На встрече присутствовало не менее тысячи человек со всего южного Приморья, – рассказал «В» заведующий отделением по воспитательной работе капитан 2-го ранга Николай Полонник. – Гостей провели по жилому, учебному и дополнительного образования корпусам, показали медицинский пункт, кухню и столовую, спортивный городок и спортзалы. Нам есть что показать. Нахимовцы живут в комфортных общежитиях, комнаты – на двух человек.

Комплектация учебных кабинетов физики, химии, биологии, лингафонных кабинетов для изучения иностранных языков обеспечивает возможность проведения практических и лабораторных занятий углубленного уровня. Созданы кабинеты авиа- и судомоделирования, морской робототехники. Воспитанники изучают историю кораблестроения, корабельный устав, навигацию, устройство надводных кораблей и подводных лодок. Предусмотрены ежегодная двухнедельная корабельная практика и морские походы. Спортзалы имеют разнообразное спортивное оборудование и снаряжение. Множество секций и кружков – на любой выбор.

Родители, пришедшие на день открытых дверей, спрашивали в основном о предстоящих экзаменах и условиях проживания. К примеру, о питании. У подростков шестиразовое питание, причем воспитанникам в обед предлагают на выбор несколько вариантов салатов, три первых блюда, три гарнира и три мясных блюда. У взрослых эмоции зашкаливали, – заверяет мой собеседник. – И это понятно. Ведь на кону будущее их сыновей. Нахимовское училище – это прямая дорога на военно-морской флот. А какой мальчишка не мечтает стать морским офицером в красивой форме с кортиком и Родине служить! Уж здесь точно готовят настоящих мужчин.

То, что деятельностью Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища интересуется президент и Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин, о многом говорит. Менее года назад он побывал у нас.

Предстоящий набор касается только будущих пятых классов. Будет набрана почти полноценная рота – 80 нахимовцев. В настоящее время в филиале обучаются 372 нахимовца с 5-го по 9-й класс. Притом что штатная численность воспитанников составит в итоге 560 человек. Нормативный срок обучения во Владивостокском филиале Нахимовского военно-морского училища составляет 7 лет. Воспитанники живут на полном гособеспечении, включая все виды формы и спортивной одежды и обуви. Им даже стипендия ежемесячно зачисляется на карточку.

– Николай Николаевич, какие экзамены предстоит сдать школярам?

– Вполне серьезные для их возраста. Математика, русский и английский языки, физическая подготовка. В заключение ребят ожидают психологические тесты. В прошлом году конкурс поступающих составлял более четырех человек на одно место. В этом году ожидается более жесткая конкуренция. Уже понятно, что кандидаты в нахимовцы устремятся со всего Дальнего Востока.

 

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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