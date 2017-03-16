Дети, которых…

Воскресный оппозиционный митинг, который уже неделю не обсуждает разве что ленивый, меня очень сильно смутил. И встревожил только одним – тем, что на него пришли дети.

Знаете, выступление пятиклассника в Томске просто дара речи лишило – ребенок говорит некие заученные (прочитанные в Интернете, что греха таить) слова, говорит о том, чего не знает в принципе. А взрослые дяди и тети умиляются: ах, он жаждет перемен, ах, он за новую Россию…

Ребята… Вы серьезно? Нет, я не против этого ребенка 12 лет, хотя меня и настораживает столь ранняя политизированность мальчика. Но вы спросите у него (и чтобы он ответил не банальными, а своими словами) про то, как должна быть устроена страна, в которой он хочет жить, что значит соблюдать законы… Спорим, что ребенок толком ничего не ответит? Да что там… Спросите его о другом: знает ли он о том, какими жертвами может быть вымощена дорога к светлому будущему и стоит ли то «светлое» будущее этих жертв. Спросите, готов ли он лично лишиться чего-то и чем-то пожертвовать ради тех самых перемен, которых он так хочет… Ох, как удивят вас ответы…

Подростковая энергия – протестная, разрушительная априори. И тем, кто пытается направить эту энергию в русло достижения своих личных целей, для начала должно быть стыдно. А главное – не стоит радоваться тому, что «дети пришли на митинг за нас». Они пришли против – против учителя, который ставит двойку и что-то там требует, против мамы и отца, которые не разрешают чего-то, против старшей сестры, которая отбирает планшет… Они против всего – у них вместо мозгов гормоны бушуют. Неужели вы, многомудрые и такие хитроречивые, не помните курса физиологии и психологии, не помните, что такое «подростковый взрыв»? Эти ребята становятся взрослыми, они идут из одного мира в другой и на этом пути готовы сшибить все, что попадется под руку. И не потому, что на самом деле так хотят, а потому, что еще не умеют оценивать последствия, не научились любить, не в состоянии задуматься о ценности жизни… Это – переходный возраст. Болезнь…

Через год-два подростки становятся другими людьми. Просто потому, что ими перестает править физиология. Многие снимают пирсинг, кто-то обрезает патлы и красит волосы в «человеческий» цвет… И все с легким недоумением вспоминают, «как могли быть такими идиотами». А потому что пришла зрелость, пришли другие ценности… Им становится действительно важно не ломать, а строить. Но энергия созидания не нужна тем, кто готов сегодня пустить впереди себя орду буйных подростков.

Ну а нам, тем, кто с удивлением смотрит на подростков, пришедших на воскресный митинг, есть о чем задуматься. Мы упускаем целое поколение!