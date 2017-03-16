Реконструкция подпорных стен без озеленения не обойдется

Во Владивостоке начались работы по восстановлению подпорной стены на улице Адмирала Кузнецова, 64а, обрушившейся в минувшие выходные. Для устранения аварийной ситуации на объект вышли рабочие, которые в настоящее время демонтируют старые бетонные конструкции, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, длина этой подпорной стены составляет порядка 16 метров. После демонтажа старых бетонных блоков подрядная организация возведет здесь новую стену.

Кроме того, новая подпорная стена длиной более 130 метров, а высотой – порядка пяти появится на улице Адмирала Невельского, 17.

Работы начались с обрезки деревьев, попавших в зону строительства, демонтажа старых бетонных плит и выборки грунта. Новая подпорная стена будет выполнена из монолитного железобетона. Предусмотрен и поперечный дренаж для отвода грунтовых и ливневых вод. Кроме того, после завершения строительных работ подрядная организация выполнит благоустройство территории – восстановит детскую и бельевую площадки, а также озеленение.

Напомним, что сейчас реконструкция подпорных стен по заказу городской администрации ведется также на проспекте «Красного знамени», 114, улицах Адмирала Кузнецова, 53, Светланской, 6, Окатовой, 13–17.