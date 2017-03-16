Корейцы обвиняют «Антона Гурина»

На этой неделе полиция Республики Корея арестовала капитана транспортного рефрижератора «Антон Гурин» по делу о столкновении российского судна с корейской рыболовной шхуной, неоказании помощи и попытке скрыться с места ЧП. Об этом происшествии «В» подробно сообщал в номере за 28 марта.

Капитан категорически отрицает вину. Корейские власти ищут доказательства столкновения, водолазы осматривают подводную часть корпуса судна.

– Предвзятость местных властей очевидна, – считает редактор Морского бюллетеня Михаил Войтенко. – Корейцы ничего не пишут о действиях шхуны: чем она там занималась – ловила рыбу или была на ходу, почему оказалась на судоходных путях, пыталась ли связаться с большегрузом, каков режим работы на шхунах с экипажем из двух человек, как они несут ночную вахту и следят ли за обстановкой надлежащим образом… Вопросов к корейской стороне очень много, ответов нет. Главное для них доказать, что да, шхуна столкнулась с «Антоном Гуриным» или коснулась именно его. Проще наказать торговое судно, содрав с него дикий штраф и, возможно, приговорив к срокам «виновных», чем наводить порядок в собственных водах.

Напомним, что странное происшествие случилось несколько дней назад в 30 милях от южнокорейского порта Йосу на границе Желтого и Восточно-Китайского морей. Шхуна опрокинулась, один рыбак пропал без вести. Местная полиция арестовала вахтенного – 2-го помощника капитана «Антона Гурина», в чью смену произошло это крушение. Само судно находится на рейде – ему запрещено движение.