Помоги детям Донбасса

Приморцев приглашают присоединиться к акции по оказанию помощи нуждающимся жителям Донбасса.

Цель Всероссийской акции «Разделим боль детских сердец!», как сообщила пресс-служба края, – оказание адресной гуманитарной помощи детским домам, детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, семьям, лишившимся жилья в результате обстрелов, потерявшим возможность заработка в результате событий последних лет, потерявшим кормильцев.

Благотворительный фонд «Достоинство», организовавший акцию, по итогам поездок на Донбасс составил список наиболее необходимых вещей и продуктов. Это продукты питания с длительным сроком хранения, детская и взрослая одежда, постельные принадлежности, средства гигиены, канцелярские товары и многое другое.

Пункты приема гуманитарной помощи расположены по адресам:

г. Владивосток – Военное шоссе, 18 (тел. 8(423)279-05-47), ул. Командорская, 11;

г. Артем – ул. 1-я Рабочая, 1 (тел. 8(423)279-01-72);

г. Уссурийск – ул. Резервная, 31 (тел. 8(4234)23-15-50).

Все пожертвованные гражданами, организациями вещи и продукты питания весом 10 и более килограммов рекомендовано упаковать в коробки или паллеты (плоские прямоугольные подставки под груз). Продукты питания и средства личной гигиены должны быть с длительным сроком хранения и иметь сертификаты соответствия.

Прием гуманитарной помощи осуществляется каждый первый рабочий день недели.

Также можно отправить помощь самостоятельно «Почтой России» по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 111 (оф. 525).

Работает горячая линия: 8(800)25-034-25.