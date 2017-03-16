«Наношоколад» начинили капустой

Научные сотрудники Школы биомедицины ДВФУ разработали оригинальную рецептуру шоколада с морской капустой. Новый продукт отличается значительно меньшим размером частиц ингредиентов и особыми питательными свойствами, за что получил название «наношоколад».
Как сообщила пресс-служба вуза, особенность «наношоколада» заключается в технологии приготовления, отличной от традиционной. Размер частиц какао и морской капусты очень мал, что позволяет обеспечить более высокую проницаемость и усвояемость в организме полезных веществ морских водорослей.
Благодаря инновационной технологии биологически активные вещества «наношоколада» доставляются в системы организма прицельно и эффективно. Именно поэтому ему решили дать такое научное название. При этом шоколад имеет классический вкус, а добавки из водорослей почти не чувствуются. Заметим, что шоколад – не только десерт, «продукт радости». Это хорошая пищевая система для обогащения, через которую человек получает необходимые микроэлементы. Среди других ингредиентов, которыми могут дополнить шоколад ученые в лабораториях университета, разнообразные дальневосточные дикоросы и продукты моря.
Научные сотрудники Школы биомедицины ДВФУ разработали оригинальную рецептуру шоколада с морской капустой. Новый продукт отличается значительно меньшим размером частиц ингредиентов и особыми питательными свойствами, за что получил название «наношоколад».
Жертвой мошенника стала одна из жительниц Владивостока, открывшая двери своей квартиры молодому человеку, который представился сотрудником Дальневосточной энергетической компании и предложил платные услуги по замене прибора учета.
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