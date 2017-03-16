Начинающим бизнесменам расскажут, как получить помощь от мэрии

Сегодня, 30 марта, специалисты МКУ «Центр развития предпринимательства Владивостока» проведут бесплатный семинар на тему «Бизнес для начинающих. Финансовая поддержка граждан, желающих открыть собственное дело».

Как сообщили организаторы, семинар проводится для начинающих предпринимателей и для тех, кто желает получить актуальную информацию о финансовой помощи на открытие бизнеса.

В программе семинара: организационно-правовые, налоговые основы по организации и ведению собственного бизнеса, предоставлению отчетности; условия и порядок предоставления финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014–2020 годы.

Семинар состоится в конференц-зале МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу: ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8-й этаж, каб. 813.

Начало в 14.30. Вход свободный, но для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html.