Начинающим бизнесменам расскажут, как получить помощь от мэрии

Сегодня, 30 марта, специалисты МКУ «Центр развития предпринимательства Владивостока» проведут бесплатный семинар на тему «Бизнес для начинающих. Финансовая поддержка граждан, желающих открыть собственное дело».
Как сообщили организаторы, семинар проводится для начинающих предпринимателей и для тех, кто желает получить актуальную информацию о финансовой помощи на открытие бизнеса.
В программе семинара: организационно-правовые, налоговые основы по организации и ведению собственного бизнеса, предоставлению отчетности; условия и порядок предоставления финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014–2020 годы.
Семинар состоится в конференц-зале МКУ «Центр развития предпринимательства» по адресу: ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8-й этаж, каб. 813.
Начало в 14.30. Вход свободный, но для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.crpvl.ru/events.html.
Научные сотрудники Школы биомедицины ДВФУ разработали оригинальную рецептуру шоколада с морской капустой. Новый продукт отличается значительно меньшим размером частиц ингредиентов и особыми питательными свойствами, за что получил название «наношоколад».
Жертвой мошенника стала одна из жительниц Владивостока, открывшая двери своей квартиры молодому человеку, который представился сотрудником Дальневосточной энергетической компании и предложил платные услуги по замене прибора учета.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство