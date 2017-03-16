Энергетики без приглашения по квартирам не ходят

Жертвой мошенника стала одна из жительниц Владивостока, открывшая двери своей квартиры молодому человеку, который представился сотрудником Дальневосточной энергетической компании и предложил платные услуги по замене прибора учета.

По словам гражданки, аферист попросил за услуги по замене прибора учета две тысячи рублей, сославшись на акцию, которую якобы проводит энергокомпания. Растерянная горожанка на месте передала ему указанную сумму.

Пресс-служба ПАО «ДЭК» напоминает и извещает доверчивых и не очень доверчивых горожан: на платной основе компанией оказываются услуги только в случае обращения заказчиков в офисы по месту жительства абонента. Информацию обо всех акциях, проводимых компанией, потребители всегда могут узнать на сайте www.dvec.ru. При работе с гражданами все сотрудники имеют при себе удостоверение, подтверждающее их право представлять ПАО «ДЭК». А оплата оказанных услуг производится строго через кассу с выдачей платежного документа – чека или квитанции.