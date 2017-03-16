Артиллерия вышла в поля. С гиацинтом, акацией, гвоздикой и тюльпаном…

В Приморье на полевые учения на Сергеевском полигоне вышли артиллерийские подразделения Восточного военного округа.

Как сообщила пресс-служба ТОФ, в учениях задействовано более двух с половиной тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц боевой и специальной техники. Артиллеристам предстоит выполнить (причем как в дневное, так и в ночное время суток) более 250 различных огневых задач с применением армейских самоходных пушек «Гиацинт-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо», самоходных гаубиц «МСТА-С», «Акация» и «Гвоздика», противотанковых орудий «Рапира», минометов «Поднос», а также минометов «Тюльпан».

Лучшие артиллерийские расчеты примут участие в окружном этапе конкурса профессиональной выучки «Мастера артиллерийского огня».