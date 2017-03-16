Артиллерия вышла в поля. С гиацинтом, акацией, гвоздикой и тюльпаном…

В Приморье на полевые учения на Сергеевском полигоне вышли артиллерийские подразделения Восточного военного округа.
Как сообщила пресс-служба ТОФ, в учениях задействовано более двух с половиной тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц боевой и специальной техники. Артиллеристам предстоит выполнить (причем как в дневное, так и в ночное время суток) более 250 различных огневых задач с применением армейских самоходных пушек «Гиацинт-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо», самоходных гаубиц «МСТА-С», «Акация» и «Гвоздика», противотанковых орудий «Рапира», минометов «Поднос», а также минометов «Тюльпан».
Лучшие артиллерийские расчеты примут участие в окружном этапе конкурса профессиональной выучки «Мастера артиллерийского огня».
Научные сотрудники Школы биомедицины ДВФУ разработали оригинальную рецептуру шоколада с морской капустой. Новый продукт отличается значительно меньшим размером частиц ингредиентов и особыми питательными свойствами, за что получил название «наношоколад».
Жертвой мошенника стала одна из жительниц Владивостока, открывшая двери своей квартиры молодому человеку, который представился сотрудником Дальневосточной энергетической компании и предложил платные услуги по замене прибора учета.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство