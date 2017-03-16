Алиментщика нашли на потолке…

Настоящую охоту за злостным алиментщиком устроили судебные приставы Артема. И в итоге нашли забывшего о своих обязанностях отца… на потолке. Ну или почти на потолке.

Чтобы встретиться с должником лицом к лицу, судебным приставам пришлось развернуть целую «разведывательную» операцию, сообщила пресс-служба ведомства. Дело в том, что гражданин, обязанный по решению суда выплачивать алименты на содержание своего ребенка, всеми возможными способами старался уйти от столь обременяющей обязанности. С момента возбуждения исполнительного производства его задолженность составляла 840 тысяч рублей.

Но у должника, как было установлено, не было ни имущества, ни банковского счета, ни водительских прав, да что там – он и номер мобильного телефона зарегистрировал на другое лицо… Чтобы нигде не светиться, мужчина даже не менял уже просроченный несколько лет паспорт.

Найти должника, не желающего платить алименты, помогла находчивость судебных приставов. Они выяснили, что сей гражданин вместе с приятелем неофициально оказывал услуги по установке натяжных потолков во Владивостоке. Получив эту зацепку, работники отдела судебных приставов по Артемовскому городскому округу разработали план. Судебный пристав, представившись заказчиком, позвонил по номеру телефона мастера-установщика и договорился о встрече, чтобы произвести необходимые замеры. Возле дома приставы устроили засаду. В прибывшем мастере-установщике они опознали того самого должника, которого так долго разыскивали.

Алиментщика-потолочника доставили в отдел судебных приставов по Артемовскому городскому округу, где на него были составлены административные протоколы. Рассмотрев материалы, суд принял решение о назначении неплательщику алиментов наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В случае если должник продолжит уклоняться от обязательств по содержанию ребенка и от выплаты задолженности по алиментам, ему грозит уголовная ответственность.