В ожидании корейского феномена

Музыкант Сон Чжин Чо, которого во всем мире называют корейским феноменом, выступит на Приморской сцене Мариинского театра.

Как сообщила пресс-служба театра, 2 и 4 мая в рамках симфонической программы XVI Московского Пасхального фестиваля во Владивостоке состоятся концерты лауреата престижнейших музыкальных конкурсов, в том числе XIV Международного конкурса имени Чайковского Сон Чжин Чо. Музыкант представит сольную программу, а также выступит с симфоническим оркестром Приморской сцены.

Сон Чжин Чо – пианист-вундеркинд, в 14-летнем возрасте получил первую премию VI Международного конкурса юных пианистов им. Ф. Шопена в Москве. В 2009 году выиграл VII Международный фортепианный конкурс в Хамамацу (Япония), став самым юным победителем в его истории и первым представителем Азии, получившим главную премию.

Сейчас 23-летний музыкант выступает на ведущих концертных площадках по всему миру, сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижерами. На Приморской сцене Мариинского театра Сон Чжин Чо выступил вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в июле прошлого года в рамках открытия Первого международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». Тогда концерт с участием пианиста был показан в эфире телеканала «Культура».

2 мая в сольном концерте пианист представит пьесы французского композитора-импрессиониста Клода Дебюсси и одни из самых сложных и виртуозных произведений Фредерика Шопена – четыре фортепианные баллады. 4 мая Сон Чжин Чо вместе с симфоническим оркестром Приморской сцены Мариинского театра под управлением сингапурского дирижера Даррелла Анга исполнит Третий фортепианный концерт Бетховена.