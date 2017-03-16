Когда мастера были юными…

Это сегодня они маститые художники, мастера, учителя – Илья Бутусов, Евгений Осипов, Владимир Ганин, Наталья Попович и другие члены Приморского отделения Союза художников… Но работы, представленные на выставке живописи и графики «Пленэр 1962–2017» (она проходит в залах ПСХР на Алеутской, 14а), возвращают зрителей в те времена, когда мэтры были всего лишь студентами…

– Традиции пленэра неизменны, – говорит Наталья Попович, декан художественного факультета Дальневосточного института искусств, – и студенты наши выезжают на него каждое лето в течение всех тех 55 лет, что существует институт. Выезжают, как правило, в колоритные приморские деревни – Андреевку, Анисимовку, Сидими; периодически – в Москву и Санкт-Петербург, а как-то раз даже в Венецию летали. И каждый год они представляют на суд преподавателей выполненные на пленэре работы. Чаще всего это пейзажи и портреты. Здесь, на выставке, посвященной юбилею Дальневосточного государственного института искусств, представлены лучшие портреты, пейзажи, композиционные зарисовки, выполненные молодыми художниками на пленэрах 60–90-х годов прошлого века. Есть здесь и мои работы… Вот, например, вид на бухту Золотой Рог – это 1998 год. Помню, мы стояли на видовой площадке у фуникулера с этюдниками. Чудесный летний день, вся сопка усыпана мелкими синими цветами… Сегодня это место, что запечатлено на моей работе, и узнать-то невозможно – появились мост через бухту, множество новых зданий. Кто бы мог подумать, что студенческая работа всего лишь 20-летней давности станет свидетелем истории?

Пленэрные работы начинающих художников 60–90-х годов прошлого века, конечно, во многом отличаются от трудов нынешних студентов. Но в одном они неизменны: в высоком качестве и академической традиции живописи. Показательно, что большинство тех студентов, чьи работы вошли в золотой фонд института и в итоге оказались на выставке, стали востребованными, известными, состоявшимися художниками. Хотите увидеть, какими были их первые шаги в живописи? Приходите на выставку. И поспешите: 3 апреля экспозиция сменится!