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Культура

Фестиваль добавит музыки весне

Международный праздник ждет поклонников высокого искусства
Фестиваль добавит музыки весне

Традиционный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» начнется 4 апреля в Приморской филармонии.

По словам организаторов, это крупнейшее событие музыкальной жизни Владивостока и всего региона. Настоящий праздник для поклонников высокого искусства. А для исполнителей – своеобразный ежегодный итог и одновременно стартовая площадка для новых творческих свершений. История фестиваля богата яркими концертами лучших музыкантов России, Японии, Кореи, Франции, Германии и США. При этом «Дальневосточная весна» по-прежнему большой стимул развития местной классической музыкальной культуры.

Нынешний фестиваль – 26-й по счету – впервые за всю свою историю обрел тему: он посвящен весне, морю и пробуждающейся природе. Эта тема лейтмотивом идет через всю программу музыкального праздника. Кроме того, объявлен конкурс среди художников на лучшие картины о весенней природе и морских пейзажах. Оценить работы доверено творческому совету Приморской краевой картинной галереи. Жюри определит победителей в номинациях, а лучшие работы будут демонстрироваться на большом экране Приморской филармонии на протяжении всего фестиваля.

От Рахманинова до французского вальса

Итак, откроют 4 апреля «Дальневосточную весну» лучшие вокалисты России и Южной Кореи. Публику приглашают солистка Якутского оперного театра Ирина Чичкова, певица с объемным, ярким голосом и большим драматическим талантом, и лирический тенор из Кореи Пак Хен-Дже, обладатель множества международных премий. Они исполнят произведения Рахманинова, Верди, Бородина, Моцарта, Дебюсси. За дирижерским пультом – корейский дирижер Но Тае-Чеол.

7 апреля состоится концерт Юрия Медяника и Emotion-orchestrа, интересного коллектива из Москвы.

Со дня основания коллектива Юрий Медяник сделал почти невозможное: дебютировав с Emotion-orchestrа в Большом зале Московской консерватории в одном концерте с Юрием Башметом и Даниилом Крамером, за один концертный сезон выступил более чем в 20 филармонических залах России. Отличительная особенность этого проекта – свое, принципиально новое видение произведений и только собственные переложения и транскрипции. Палитра жанров – от музыки танго до джаза и французского вальса.

К альтам и скрипкам добавят гитару

8 апреля в рамках фестиваля выступит струнный квартет «Вдохновение». Основанный в 2007 году, сегодня квартет – известное имя в музыкальной жизни Владивостока. Находясь в постоянном творческом поиске, музыканты стремятся познакомить публику с новыми интересными произведениями богатейшего квартетного репертуара – от старинных сочинений до шедевров современности. Несмотря на академическое музыкальное образование, артистки «Вдохновения» открыты для разных музыкальных направлений. Им интересно проявлять себя не только в классической камерной музыке, но и в музыкально-театральных жанрах – музыкальной сказке, опере. Квартет успешно исполняет джазовые композиции, знаменитые эстрадные хиты, музыку из мюзиклов и кинофильмов.

Программа, которую «Вдохновение» представит на нынешней «Дальневосточной весне», полностью состоит из произведений Франца Шуберта. Основным произведением станет Квартет для струнных инструментов, к альту и скрипкам добавится звучание гитары. Специально для этой программы к квартету присоединится гитарист Михаил Бойко.

– Когда стали репетировать этот концерт, то я открыла для себя Шуберта с другой стороны. В его музыке есть все, если говорить о весне, о пробуждении природы. Здесь и птичья трель, и журчание ручья. Настоящее желание жить, – говорит участница квартета «Вдохновение» Наталья Кривицкая.

Традиционно в рамках фестиваля пройдет концерт участников программы «Новые имена» – юных музыкантов, он состоится 9 апреля.

К вам Пекинский оркестр. С поддержкой и радостью

Закроется «Дальневосточная весна» 14 апреля гигантским выступлением Пекинского международного симфонического оркестра под руководством Марии Науэн. В программе концерта – произведения Мендельсона, Вагнера, Римского-Корсакова, Дунаевского…

Десять лет назад в Пекине был основан Пекинский международный камерный оркестр, который изначально состоял из 15 музыкантов разных национальностей. В этом году оркестр празднует десятилетие. За это время он вырос до 65 человек и был переименован в Пекинский международный симфонический.

Основной идеей создания оркестра стало объединение музыкантов со всего мира и глубокое ознакомление Китая с традициями западной классической музыки. За свою десятилетнюю концертную деятельность оркестр представил более 100 концертных программ в различных странах Азии. Уникальность коллектива – в его самодостаточности: он существует и развивается самостоятельно, без какой-либо спонсорской или государственной поддержки, при этом является некоммерческой благотворительной организацией, которая с готовностью откликается на любой проект, приносящий в наш мир больше доброты, поддержки, заботы, радости.

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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