Видите клещей? А они есть

Приморцы, выезжающие на отдых в лес или на дачные участки, уже снимают с себя и своих домашних животных лесных кровососов.

Первые клещи, как заверяет краевой Роспотребнадзор, активизируются, когда в лесах появляются первые проталины – в третьей декаде марта. Так что в этом году природных отступлений нет. И если не предпринять соответствующих мер при посещении лесных зон, встречи с опасными насекомыми не избежать. Пока в Приморье обращений населения с присасыванием клещей не было.

Наибольшая активность клещей совпадает с появлением листьев (май – начало июня) и сохраняется до конца сентября (реже октября). Ежегодно в регионе регистрируются случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом, опасным для человека поражением центральной нервной системы и летальным исходом. Заболевание передается при укусе или раздавливании присосавшегося кровососа. Специалисты напоминают, что клеща можно принести домой с ветками, цветами, на одежде, на шерсти домашних животных. Укус лесного паразита безболезнен, и обнаружить его можно только после тщательного осмотра. Также можно заболеть и выпив сырое козье молоко. В эпидемический сезон прошлого года в медицинские организации края обратилось 7740 человек, пострадавших от укусов иксодовыми клещами, из них 1916 – дети (24,7 %).

Активизация насекомых подстегнула специалистов Роспотребнадзора уже сейчас приступить к акарицидной обработке мест массового посещения, в том числе и кладбищ. Учитывая, что Пасха в этом году будет отмечаться рано – 16 апреля, логично предположить, что выезды на погост для приведения в порядок могил предков будут активно проходить именно в первые две недели апреля.

Если вы не успели сделать прививки, постарайтесь быть осторожными, выезжая в лесные зоны и на дачи. Не забывайте осматривать себя и обрабатывать одежду (манжеты, ворот, пояс) препаратами, отпугивающими клещей, – «Гардекс» и «ДЭТА», «Рефтамид», «Медифокс-антиклещ», «Капкан-преграда», «Таежный» и др.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Приморскому краю, с 16 марта начат еженедельный мониторинг инфекций, передающихся клещами. Открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза).

Исследование клещей с целью обнаружения возбудителей клещевых инфекций проводится в лабораториях Владивостока, Артема, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Находки, Дальнегорска, Дальнереченска, Арсеньева, а также в Кировском, Красноармейском, Пожарском и Чугуевском районах.

Для предотвращения заболевания клещевым энцефалитом медики ежегодно предлагают пройти вакцинацию. Оптимально она проводится в холодное время года. Сейчас же первичную вакцинацию можно пройти только по схеме экстренной профилактики. Получить прививку против клещевого энцефалита можно в центре вакцинопрофилактики по адресу: Владивосток, ул. Черемуховая, 11 (тел. 222-72-68).