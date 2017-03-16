Под прицелом – браконьеры

Краснокнижных животных Приморья защищает спецотряд

Четыре года назад в структуре Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю был создан спецотряд, деятельность которого почти не освещается в СМИ. 1 апреля 2013 года – дата рождения специализированного подразделения полиции по противодействию незаконной добыче животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ.

За тигра – реальный срок

Уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов была введена в нашей стране именно в 2013 году. И теперь за убийство, к примеру, амурского тигра, гималайского медведя или дальневосточного леопарда уже не отделаешься административным наказанием, а вполне реально получить срок заключения до семи лет вкупе со штрафом до 2 млн рублей. Соответствующие дополнения в Уголовный кодекс РФ и послужили толчком к созданию спецподразделения.

– Не секрет, что распространению браконьерства в крае способствовали массовое проникновение в Россию китайских перекупщиков плюс высокие по российским меркам цены на сырье из животных и растений, применяемое в традиционной китайской медицине: панты, медвежью желчь, мускусную железу кабарги, яд змей, дериваты тигра, корень женьшеня и т.д. Китайцы готовы покупать их тоннами и за хорошие деньги. А если есть спрос, то будет и предложение. Учитывая важность сохранения популяции редких животных и растений не только для России, но и для всего мирового сообщества, выявление преступлений, законность и обоснованность принятия процессуальных решений по каждому сообщению, а также ход расследования уголовных дел находятся на особом контроле руководства Управления МВД России по Приморскому краю, – рассказала полковник полиции Сырова. – В своей работе полицейские опираются на помощь общественников, служб охраны нацпарка «Земля леопарда» и биосферного заповедника Кедровая Падь.

Так, только в прошлом году в отдел МВД России по Хасанскому району поступило 52 сообщения о совершенных на территории нацпарка правонарушениях. Полицией возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконного хранения оружия, добычи водных биологических ресурсов, охоты, рубки лесных насаждений. И таких примеров немало.

Кто кому угрожал?

Летом прошлого года в Находке сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимающейся браконьерством. Следствие установило: в результате незаконной охоты погибли шесть амурских тигров, четыре белоплечевых орлана, по одной особи черного грифа и амурского лесного кота, изюбра, семь пятнистых оленей, 24 гималайских медведя и 12 бурых медведей. Дериваты животных, относящихся к особой категории учета и занесенных в Красную книгу РФ, предназначались для реализации в соседний Китай. Ущерб, причиненный интересам государства, превысил 9 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведен ряд криминалистических экспертиз, по результатам которых установлена причастность браконьеров к незаконной охоте на краснокнижных животных. Исследовано около трех тысяч патронов к огнестрельному охотничьему оружию, около 200 винтовочных патронов к боевому стрелковому оружию. Собраны доказательства причастности участников организованной преступной группы к преступлениям. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная охота», окончено. Дальнейшую судьбу браконьеров определит суд.

Один год и два месяца исправительных работ заслужил по решению суда охотник, покусившийся на жизнь амурского тигра в Приморье. Кроме того, он был лишен – навсегда – своего охотничьего оружия и права заниматься охотой. Интересно, что изначально эта история была преподнесена прессой как случай нападения тигра на человека. Получивший неопасные для жизни ранения охотник утверждал, что на территории охотхозяйства «Фауна» в Хасанском районе на него совершенно неожиданно и без всякой причины набросился тигр и он был вынужден защищать свою жизнь. Однако в ходе следствия сотрудники полиции, используя данные экспертиз и допросы свидетелей, пришли к выводу: тигр напал на подозреваемого, будучи им уже смертельно раненным, а первые три выстрела были произведены вслед уходившему хищнику. Человек преследовал тигра, за что и поплатился. Дело с обвинительным заключением передали в суд, где и была доказана вина охотника.

Не потакать своим и соседям

– Очень важно снизить спрос на части амурского тигра в Китае, привлекая к ответственности не только браконьеров, но и перекупщиков и продавцов эндемиков. И сурово наказывать всех участников преступной цепочки, чтобы впредь было неповадно, – убеждена полковник полиции Сырова. – Так, в Арсеньеве сотрудники спецотряда полиции изъяли восемь шкур амурского тигра и другие дериваты животных и растений. Эксперты WWF отмечают беспрецедентность данного случая: это одна из крупнейших партий шкур амурского тигра, когда-либо изъятых в России.

Кроме того, в квартире «истребителя» краснокнижной кошки хранились незарегистрированное оружие и 150 патронов к оружию с нарезным стволом. Во время обыска найдено также около 1,4 килограмма корней женьшеня, около 100 бутылок со спиртовой настойкой корня и 115 тысяч долларов США. Не так давно в Михайловском районе полиция задержала группу местных жителей, подозреваемых в незаконной торговле костями амурского тигра. Их автомобиль полицейские остановили на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток. При досмотре машины были обнаружены части скелета животного. По заключению специалистов центра «Амурский тигр», это были фрагменты тигриных ребер. После экспертного анализа прошли обыски в домах подозреваемых – в Уссурийске, Чугуевском и Кавалеровском районах. Оперативники изъяли охотничьи ружья, патроны, желчь медведей, туши животных, три тысячи особей трепанга и множество костей амурского тигра. Более того, один из браконьеров держал на своем частном подворье девятимесячную гималайскую медведицу. Зверь сидел практически без движения в жестком ошейнике и тесной клетке. Полицейские передали медвежонка под опеку ветеринаров в зоопарк Уссурийска.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, один из фигурантов заключен под стражу.

– Зачастую можно услышать, что в нашей стране слишком суровое наказание за убийство амурского тигра. Но в Китае, к примеру, убийство тигра карается смертной казнью. Хотя в России этих хищников в 25 раз больше, чем в Поднебесной. Это еще раз свидетельствует об эффективности принятого в России закона и о борьбе правоохранительных органов с браконьерами. Только в 2014 году были лишены права заниматься охотой девять человек, в 2015-м уже 22. Как говорится, результаты принятых мер налицо, – подводит черту под разговором полковник полиции Ирина Сырова.

Справка «В»

Дериваты – дополнительная продукция охотничьего промысла. К дериватам растительного и животного происхождения относят кровь, мочу, мускус, желчь, различные железы, панты, а также сувениры и предметы бытового назначения, изготовленные из частей животных, медикаменты и парфюмерию животного и растительного происхождения, продукты из мяса диких животных.



