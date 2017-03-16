Закон издать – не промышленность поднять

Приморские производители все еще надеются на помощь краевых властей, а депутаты на нормальный доклад

В очередной раз не удалось узнать депутатам, как в Приморье обстоят дела с реализацией краевого закона о промышленной политике: отчет краевого департамента по промышленности, прозвучавший на недавнем заседании комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности, парламентариев не удовлетворил.

Отметим, что месяц назад депутаты уже пытались заслушать чиновников по данному вопросу, но те попросили отсрочку, чтобы основательно подготовиться к выступлению перед законодательной властью края.

Увы, но и в этот раз доклад представителя департамента вызвал недоумение у народных избранников. Депутатам приходилось постоянно переспрашивать выступающего – отчет грешил неточностями. Например, в числе действующих ТОР было озвучено три. Хотя в Приморье уже официально утверждена еще одна территория опережающего развития – «Нефтехимический», а документ подписан председателем правительства России Дмитрием Медведевым еще в начале марта. Для чиновников, курирующих промышленность края, странно не отслеживать столь важные события в отрасли. Один из депутатов даже заявил: «Мне стыдно слушать вас…».

Пока чиновника раскачаешь…

Промышленность – стратегически важная отрасль для края, которая дает четверть валового регионального продукта. То есть каждый четвертый рубль из стоимости всех произведенных в регионе товаров и услуг – вклад индустриальной сферы. Казалось бы, именно этой отрасли должно уделяться особое внимание и оказываться помощь в развитии. Но, по данным крайстата, в 2016 году спад промышленного производства составил 4,1 % по сравнению с показателями 2015 года. Хотя 2015 год был сложным: снижение выпуска промышленной продукции тогда превысило 12 % в сравнении с предыдущим годом. И это тревожный звонок властям.

В Приморье много оборонных производств, которые держатся на плаву за счет госзаказов. И то, судя по ситуации на одном из крупных в регионе предприятий отрасли – ОАО «Радиоприбор», где прошло большое сокращение, а долги по зарплате частично погашают за счет краевого бюджета, оборонка далеко не жирует.

Но даже и такое положение долго не продлится. Через пару лет масштабное перевооружение армии и флота завершится. Владимир Путин в сентябре прошлого года на совещании по вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил: пик заказов будет пройден к 2020 году и такого объема работ для предприятий отрасли уже не будет. Потому уже сейчас надо думать о загрузке ОПК, а именно об увеличении в два раза выпуска продукции гражданского назначения. Глава государства предостерег: выпускать на оборонных мощностях ширпотреб нельзя. Никаких сковородок! Надо ориентироваться на потребности медицины, энергетики, авиа- и судостроения, на космос, информационные технологии и связь. То есть выпускать сложную, наукоемкую продукцию. А методы ее производства с кондачка не осилишь. Надо заранее готовиться: разрабатывать технологические процессы, учить специалистов и рабочих, искать поставщиков сырья, материалов и, что немаловажно, рынки сбыта. Последнее грозит большой проблемой – выйти со своим товаром туда, где уже производят подобное, крайне сложно.

Чтобы выполнить указания президента страны (а времени уже практически нет), приморским производителям требуется поддержка региональных властей. Справедливо считая, что указы президента РФ обязательны не только для бизнеса, но и в первую очередь для исполнительной власти, промышленники надеялись: в краевом законе обязательно будет прописано, в каком виде и объеме, на каких условиях им будет оказана помощь. До конкретных предложений дело до сих пор не дошло. Хотя закон № 761 «О промышленной политике в Приморском крае» губернатор подписал больше года назад – 2 февраля 2016 года.

Да хоть словом помогите!

– Необязательно деньгами помогать. Это вещь важная, но не главная. Есть и другие формы поддержки производственников. Помочь административно, какими-то льготами, землей… Ну хотя бы добрым словом, – взывал к сознательности чиновников председатель комитета по экономической политике ЗС ПК Александр Костенко, не услышав конкретных мер и идей в докладе, сделанном краевым департаментом в духе «планируем запланировать»… Тогда глава комитета поинтересовался, сколько в департаменте человек работает: может, людей не хватает? Услышав ответ «порядка 15 человек», расстроился. Штат немалый, а дело не идет. Вот и предприниматели жалуются: не могут оперативно получить информацию о деятельности департамента и достижениях приморской промышленности – сайт ведомства не наполняется.

Парламентарии пытались разобраться, в чем причина пробуксовки реализации закона: департамент находится без присмотра курирующего его руководства или специалистам недостает компетенции? Увы, ответа депутаты не получили, а потому решили в очередной раз перенести слушание информации о ходе реализации закона «О промышленной политике в Приморском крае», а в администрацию Приморья направить письменный запрос, дабы хоть третья попытка заслушать отчет чиновников была более удачной.

Приморские промышленники же решили: для более действенного продвижения закона собраться в начале апреля на заводе «Звезда», обсудить и предложить свое видение региональной программы поддержки отрасли.

А кадры где? Одни статисты

– Более всего меня удивляет, почему разработка основных направлений развития промышленности Приморья и повышение эффективности ее деятельности до сих пор не вошли в список приоритетов краевых властей? – вопрошает председатель НП «Лига финансовых инструментов» Александр Ивашкин. – Ведь совершенно понятно, что индустриализация региона отвечает долгосрочным целям и интересам региона.

Да, последние 25 лет я тружусь в финансовой отрасли, но мне приходится непосредственно сталкиваться со всеми видами крупного производственного бизнеса, расположенного на территории края. Первое мое образование – инженер-механик. Я окончил кораблестроительный факультет ДВПИ и почти 15 лет трудился на Дальзаводе – ремонтировал корабли (плавбазы, ледоколы, крейсера, авианосцы, эсминцы, лодки, катамараны, сейнеры, буксиры, БДК, плашкоуты и пр.) всех типов в 70–90-х годах прошлого века. Есть еще и общественная должность – президент Ассоциации выпускников Инженерной школу ДВФУ–ДВГТУ–ДВПИ. Поэтому мое мнение о ситуации в промышленности края нельзя назвать неглубоким или дилетантским.

На мой взгляд, сейчас разрушена старая система управления промышленным производством и подготовки кадров. А на реформирование отрасли, создание новых условий для индустриального роста региона способны далеко не все – для этого необходимы хорошее профильное образование, опыт работы на производстве, набор компетенций. Вместо этого в когорте чиновников зачастую встречаются обыкновенные статисты, неспособные на прорыв. А ситуация требует именно кардинальных решений.

Показательным примером может служить состояние судоремонтной отрасли края и его некогда флагмана – орденоносного Дальзавода. В его прошлом – несколько тысяч контрагентов, поставщиков изделий, материалов, услуг. Весь производственный цикл завода сопровождали огромные конструкторские и проектные организации (ПримЦКБ, СоюзПроектВерфь, различные отраслевые НИИ), а НИОКР (научно-исследовательские и конструкторские разработки) стоял во главе угла всего основного и вспомогательного производства. Были специальная, отлаженная десятилетиями система подготовки персонала для различных видов деятельности и для различных компетенций и огромный конструкторский и инженерный штат.

Да, сегодня другая экономика, народное хозяйство перешло в частные руки. Но как законы физики не зависят от формы собственности, принадлежности капитала, так и производственная деятельность требует специальных знаний. Не только маркетинговых схем и умения продавать, но и целого набора технических компетенций.

Разработчики промышленной политики в Приморье, на мой взгляд, должны иметь опыт управления производственными процессами, хорошо знать положение дел на предприятиях и заводах края, организацию, технологию и экономику промышленного производства. Должны уметь наладить и реализовать системы управления, налогообложения, кредитования. У нас есть сегодня такие кадры в руководстве?