Кто поддержит? Бог и Николай Угодник

Экономика

Новый промысловый сезон для экипажей двух рыболовецких судов Преображенской базы тралового флота начался с участия в богослужении и освящении. Перед выходом в море благословение священника получили рыбаки шхуны «Рысь» и краболова «Леопард», которые недавно приобрело предприятие.

Как сообщает корреспондент газеты «Синегорье» Ольга Дробаха, чин освящения рыболовецких судов совершил настоятель храма в честь Преображения Господня в поселке Преображение иерей Сергий Орлов. Он благословил рыбаков на успешный промысел и окропил святой водой капитанский мостик, рубку, палубу, машинное отделение, каюты. Также священник вручил экипажам иконы с изображением святого Николая Чудотворца – с пожеланиями духовного заступничества небесного покровителя всех моряков и рыбаков. В завершение обряда отец Сергий пожелал экипажу здоровья, удачного и спокойного рейса.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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