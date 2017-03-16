Уважаемые работники учреждений культуры!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры в России!

Благодаря вашей плодотворной деятельности Владивосток становится центром культуры не только Приморского края, но и всего Дальневосточного региона. В городе проводятся международные музыкальные фестивали и кинофестивали, художественные выставки, развивается народное творчество, раскрываются новые таланты, сохраняется и популяризируется историко-культурное наследие. Осуществляя большую образовательную и просветительскую работу, активно пропагандируя отечественное искусство, вы тем самым вносите огромный вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения.

Благодарю вас за преданность своему делу, сохранение культурного достояния и духовного богатства нашего общества.

Желаю вам новых интересных проектов, творческой самореализации, успехов, вдохновения, мира и благополучия!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока