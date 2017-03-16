Уважаемые работники учреждений культуры!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры в России!
Благодаря вашей плодотворной деятельности Владивосток становится центром культуры не только Приморского края, но и всего Дальневосточного региона. В городе проводятся международные музыкальные фестивали и кинофестивали, художественные выставки, развивается народное творчество, раскрываются новые таланты, сохраняется и популяризируется историко-культурное наследие. Осуществляя большую образовательную и просветительскую работу, активно пропагандируя отечественное искусство, вы тем самым вносите огромный вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения.
Благодарю вас за преданность своему делу, сохранение культурного достояния и духовного богатства нашего общества.
Желаю вам новых интересных проектов, творческой самореализации, успехов, вдохновения, мира и благополучия!
Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока
В Приморье подержанные иномарки начнут оборудовать кнопкой «Эра-ГЛОНАСС» с апреля. С таким заявлением выступил врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля в минувшую среду на встрече с представителями автомобильного бизнеса во Владивостоке.
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