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Урожай собирали приставы. На дорогах

Более 600 должников – всего за два дня работы на дорогах Владивостока – выявили судебные приставы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, масштабные рейды проводились на оживленных участках дорог в приморской столице с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», позволяющего считывать регистрационные номера проезжающих автомашин и сверять их с базой данных исполнительных производств.

В первый день дежурства в центре Владивостока в потоке транспортных средств было выявлено 87 автомобилей, владельцы которых имеют задолженность и числятся в базе данных исполнительных производств. Большая часть автовладельцев являлась неплательщиками административных штрафов, наложенных инспекторами за нарушения ПДД. Также в поле зрения судебных приставов попадали и те, кто имеет задолженность перед налоговыми органами и кредитными учреждениями. Водителям, которые являются должниками, были разъяснены способы оплаты задолженности и вручены требования о явке в районные отделы судебных приставов. На одно транспортное средство судебные приставы наложили арест, оставив его на ответственном хранении должника.

Второй день рейда, который проходил в районе Второй Речки во Владивостоке, был более урожайным. Проверено около семи тысяч машин, владельцы 500 из них числились в базе данных исполнительных производств. С неплательщиков административных штрафов судебными приставами в ходе рейда взыскано 29 тысяч рублей. Аресту подверглись четыре автомобиля, один из которых был отправлен на стоянку для временного хранения арестованного имущества. Владелец изъятой Toyota Sprinter задолжал банку более 300 тысяч рублей. 

Автор : Отдел новостей «В»

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