Право на офицерский кортик сделают пожизненным

Закон, разрешающий военным морякам хранить дома кортики после выхода на пенсию, приняла в третьем чтении Госдума, сообщает «Росбалт».

«Как известно, офицерский кортик, как и огнестрельное оружие, является неотъемлемым атрибутом воинской службы, а также особым знаком воинской доблести офицерского сообщества», – отмечается в пояснительной записке к документу. Однако если в отношении огнестрельного оружия вопрос законодательно урегулирован, то в отношении хранения кортиков, которые относятся к категории холодного оружия, этого до сих пор не было сделано, отметили в Госдуме.

По действующему закону руководители государственных военизированных организаций имеют право передавать огнестрельное короткоствольное оружие отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии. В этой связи законом предлагается наделить их правом передавать военным пенсионерам кортики. При этом у них не должно быть медицинских противопоказаний к владению оружием.

Разумеется, кортик придется зарегистрировать, указано в документе. В законе также содержится норма о праве наследования отдельных моделей кортиков при условии наличия у наследников лицензии на приобретение оружия.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года.