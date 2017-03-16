Морпехи едут на собаках

Морпехи Тихоокеанского флота учатся управлять собачьими упряжками – первые занятия с военнослужащими уже провели специалисты-каюры, сообщила пресс-служба ТОФ.
В ходе занятия, которое проходило на базе питомника ездовых собак под Петропавловском-Камчатским, «черные береты» учились управлять традиционными видами транспорта коренных народов Севера. Представители питомника познакомили пехотинцев с устройством собачьей упряжки, со способами сцепки нарт и запряжки ездовых собак, с особенностями их содержания и обучения.
Кроме того, военнослужащие совершили пятикилометровый марш-бросок на лыжах в составе подразделения, а также отработали рейдовые действия на лыжах и снегоходах.
Занятия подобного рода позволят тихоокеанцам более качественно выполнять поставленные задачи в Арктической зоне.
В будущем году камчатские морские пехотинцы планируют принять участие в ежегодно проводимой в Камчатском крае самой протяженной в Евразии гонке на собачьих упряжках «Берингия». В этом году протяженность маршрута «Берингии-2017» составила 1500 километров.
В Приморье подержанные иномарки начнут оборудовать кнопкой «Эра-ГЛОНАСС» с апреля. С таким заявлением выступил врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля в минувшую среду на встрече с представителями автомобильного бизнеса во Владивостоке.
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