– Может быть, вы уже слышали, что сегодня все автомобили, которые продаются в России (не только те, что производятся, но и те, что импортируются), оборудованы кнопкой – так называемой тревожной сигнализацией, – цитирует министра портал Vestifinance. – Эта сигнализация базируется на наших спутниковых технологиях, она работает во всех регионах Российской Федерации. И где бы вы ни были, если случайно попадете в аварию, «Эра-ГЛОНАСС» мгновенно будет приведена в активное состояние и оператор спросит вас, что случилось с вашим автомобилем. По мнению специалистов, наличие тревожной кнопки и использование «золотого часа», когда сразу отправляется автомобиль экстренной помощи, позволяет спасать до 4 тыс. жизней в год.
Аварийную кнопку поставили в пример
Автор : Отдел новостей «В»
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