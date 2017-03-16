Песне ты не скажешь до свиданья

Докатились. Киев отказался впускать в страну российскую певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять Российскую Федерацию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2017 году.

Талантливая красивая девушка не может самостоятельно ходить – передвигается на коляске. Зато барышня прекрасно поет – она является одним из главных претендентов на победу в «Евровидении» в 2017 году.

Однако служба безопасности Украины (СБУ) запретила Юле Самойловой въезд на территорию Незалежной на три года. Только за то, что в прошлом году певица побывала в Симферополе и Севастополе, спела в этих городах на концертах в честь присоединения Крыма к России. Украинские власти также не могут простить ей и высказывания в социальных сетях. Так, Самойлова не скрывает своего отношения к тому, что творится в соседнем государстве. На Донбассе, считает она, идет самая что ни на есть гражданская война, власти потакают нацистскому произволу «Правого сектора» (запрещенной в РФ организации), падает уровень жизни простых украинцев.

Киев посчитал, что выражение собственного мнения певицы является глумлением над идеями Майдана.

Очень прискорбно, что в своей ненависти ко всему российскому Незалежная спутала политику с культурой. Между тем многие простые граждане Украины не согласны с действиями СБУ, однако изменить ситуацию не могут. Ведь это согласовано с парламентом и МИД Украины, поддерживается президентом Петром Порошенко.

Зато «просвещенная и демократическая» Европа как воды в рот набрала. Свое мнение высказал только Европейский вещательный союз: у него нет претензий к российской делегации, но на украинские власти он оказать влияние не может.

Пока что за права россиянки сражаются только в самой России. Министерство иностранных дел РФ заявило, что этим решением Киев подтвердил свой образ режима, зараженного русофобской паранойей. Общественная палата России намерена обратиться с жалобой в Совет Европы и Организацию Объединенных Наций на нарушение международных норм и правил.

Автор этих строк бывал на Украине один раз – в начале 90-х годов. Я прекрасно помню, какие там живут добрые и отзывчивые люди. Помню, какое прекрасное впечатление на меня произвел Киев – город-красавец. Что же должно было сломаться в головах у тех же самых людей, что они живут теперь ненавистью к России и русским братьям?

Что же касается нашей певицы, Первый канал и холдинг ВГТРК решили ее делегировать на конкурс «Евровидение» в следующем, 2018 году.