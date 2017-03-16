Домашнее задание: написать десять шуток. И это серьезно

Школьников приморской столицы учат быть веселыми и находчивыми

Работа владивостокской школы «Звезды КВН» набирает обороты. Веселые и находчивые школьники, изучив теорию игры, перешли к практическим занятиям и пробуют свои силы в составлении и преподнесении шуток со сцены.

Появление необычной школы стало возможным благодаря совместным усилиям управления по делам молодежи администрации Владивостока, Российского союза молодежи, Приморского клуба веселых и находчивых и муниципального Дворца детского творчества.

– Идея создания школы КВН появилась два года назад. Цель – повысить уровень и навыки игры в КВН у детей, которые уже участвуют в городских соревнованиях, и научить азам тех, кто пока делает лишь первые шаги в этом жанре, – рассказал Илья Захаров, специалист управления по делам молодежи. – К нам записалось 42 школьника, половина из них не имеет никакого опыта. За семестр мы из них сделаем настоящих кавээнщиков, которые смогут принять участие в соревнованиях городской лиги КВН.

По словам Ильи, своих подопечных они надеются в будущем увидеть и в студенческой лиге, и, конечно же, на Первом канале, в играх высшей лиги КВН.

«Здравствуйте, мальчики, а кто из вас Лена?»

Мастер-классы для школьников Владивостока проводят опытные представители клуба веселых и находчивых. Первые занятия провели Дмитрий Орлов (команда «Наполеон Динамит» из высшей лиги КВН), Варвара Щербакова (премьер-лига) и директор Приморской лиги международного союза КВН Иван Апонюк.

– Я тоже кавээнщик и хотел бы, чтобы в нашей городской лиге было как можно больше талантливых ребят, – признался Илья Захаров. – КВН – это навсегда, один раз выйдя на сцену, ты уже никогда не забудешь его.

Школа «Звезды КВН» работает на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества». Занятия проходят два раза в неделю и абсолютно бесплатно для ребят. Возраст будущих звезд – от 12 до 17 лет. Прошел всего один месяц занятий, а ученики «звездной» школы уже побывали на играх студенческой лиги КВН в ДВФУ, прослушали более дюжины лекций и активно отписывают по десятку шуток к каждой новой встрече. На ближайших занятиях ребят обучат навыкам сценического мастерства, объяснят, как пишутся сценарии выступлений, миниатюры и репризы. Кавээновские секреты ребятам раскрыл Иван Апонюк, подробно объяснив, из каких частей состоит шутка, почему некоторые шутки устаревают и какие темы сегодня особенно актуальны.

– Каждый из наших преподавателей, даже если он раскрывает знакомую нам тему, находит такие тонкости, что привычная шутка начинает играть новыми красками, – заметилат десятиклассница Ульяна Набиева.

– Более того, наши учителя из разных команд. И, рассказывая, как они разными путями решали одну и ту же задачу, они за одну лекцию дали нам больше, чем мы получили за год участия в играх школьного КВН, – поддержала одноклассницу Лена Капшук.

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Занятие, на котором побывал корреспондент «В», было посвящено форматам игры, которые используют команды в своих выступлениях. Первый и самый распространенный – «классика». Продемонстрировав на плазменном экране выступление хабаровской команды «Ботанический сад», Илья Захаров тут же провел разбор каждого эпизода.

– «Ботсад» использовал все «читы» классической команды, при этом выступление было построено по принципу «возвышение», – пояснил он. – Сначала отыграли обычные шутки, затем подняли планку юмора, использовав прием «рефрен»: когда смешная ситуация повторяется через некоторое время снова, заставляя зрителей смеяться над уже знакомой шуткой. Затем зал просто взорвался от серии коротких гэгов (комедийный прием, в основе которого лежит очевидная нелепость), зрители едва успевали перевести дыхание, как вновь покатывались со смеху.

Кульминацией стало фееричное музыкальное представление с танцами и костюмами. Прощаясь, команда «Ботсада» вновь использует микрообраз из рефрена, в третий раз заставив зрителей смеяться над одной и той же шуткой, но уже несколько измененной. Конечно же, после такого выступления хабаровчане получили от жюри наивысшие оценки.

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Второй формат носит название «космос», правда, ничего общего с полетами на околоземную орбиту не имеет.

– Этот стиль сейчас все больше и больше нравится начинающим командам. В нем можно делать все нестандартно и абсурдно. При этом шутки таких команд расходятся на афоризмы, – уточнил преподаватель. – Первой командой, которой удалось пошутить «космическим» стилем, были «Уральские пельмени». Параллельно с ними в премьер-лиге выступала команда «Дас ИСТфак», тоже крайне нестандартная, но так и не пробившаяся выше. Выступления классических команд зачастую похожи, а «космонавты» демонстрируют индивидуальность, которая всегда выше ценится. Пусть даже их формулировки и фразы непонятны, а нестандартная музыка добавляет абсурда. Тем не менее ваши старания вызовут уважение у жюри.

– Наши любимые команды – это «Кефир» из города Нягань и «Федор Двинятин» из Москвы. Обе исполняют номера в стиле «космос», – поделилась Даша Семенова, член команды КВН «Нам так надо» из 81-й школы. – Вообще, бытует мнение, что у нас, на Дальнем Востоке, другой КВН. Шутки более острые, а выступления – индивидуальные, непохожие на другие. Они очень сильно отличаются от тех, что мы видим по телевизору. Наверное, поэтому в высшую лигу КВН удалось прорваться «Сборной Владивостока» лишь в 90-е, когда приветствовался юмор на злобу дня. Сейчас КВН уже не тот. Жизнь меняется – и игра вместе с ней.

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По окончании занятий в школе «Звезды КВН» проведут срез знаний, полученных за семестр. Как пояснили организаторы, экзамен будет состоять из вопросов по пройденным темам.

– Ничего сложного, просто мы посмотрим, что ребята получили, какие навыки приобрели, что узнали, – пояснили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока. – И по результатам будем вручать дипломы, в том числе и с отличием, такой диплом даст его обладателю приоритет. Например, при выборе конкурсантов для поездки в ВДЦ «Океан».

Сегодня мы рассмотрели стилистику команд КВН. На следующих занятиях будем разбирать конкурсы: как, например, играется «Домашнее задание» или СТЭМ. Один из уроков будет посвящен стендапу, когда каждый сможет выступить со своим монологом. Кроме кавээнщиков мы приглашаем выступить перед ребятами и специалистов в других областях шоу-бизнеса. Так, на одно из занятий к нам придет ведущий «8-го канала», затем – актер театра и кино.

Участие в играх КВН оказывает положительное воздействие на подростков. В школе им постоянно приходится сдавать контрольные и писать рефераты, старшеклассников вообще пугают ЕГЭ. Чтобы нервное напряжение не переросло в стресс, нужно уметь отдохнуть и расслабиться, переключившись на что-то другое. Например, играя в КВН. Полученные в игре навыки помогут и во взрослой жизни. Сначала при поступлении в вуз, когда приемная комиссия сразу выделит такого абитуриента среди серой массы за его лидерские и ораторские качества. К тому же умение проявить смекалку или вовремя пошутить позволяет приобрести друзей и завязать нужные знакомства. Многие приходят играть в КВН просто за хорошим настроением, чтобы поделиться шутками, побыть в тусовке. На самом деле это довольно непростое ремесло, которому и научат в школе «Звезды КВН». И в нее скоро объявят новый набор на сайте администрации Владивостока. Не пропустите!