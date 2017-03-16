Споем при свечах

Студенты института искусств предлагают всем желающим романтичным пением при свечах украсить всемирную акцию «Час Земли».

Как известно, 25 марта по всей планете пройдет ставшая уже традиционной экологическая акция «Час Земли», во время которой все желающие могут отключить свет и все электроприборы и тем самым снизить нагрузку на мировые энергосистемы, уменьшить выбросы в атмосферу и привлечь внимание к проблеме изменения климата…

В 20.30 на час погаснут все лампы и в помещении института искусств. Но в аудиториях этого вуза будет не темно и страшно, а романтично и музыкально – ведь именно в этот час студенты самого творческого вуза Владивостока проведут концерт при свечах.

Как рассказали организаторы мероприятия, в концерте прозвучат песни, стихи, которые наверняка отвлекут собравшихся от факта «часового блэкаута» и оставят в душе каждого романтический след.

Начало мероприятия в 20.30 в актовом зале ДВГИИ (лучше прийти чуть раньше, чтобы не блуждать в поисках актового зала в темноте).