Подростков отправят на заводы

В приморской столице начались выездные тематические экскурсии для старшеклассников и студентов.

В рамках Года экологии молодежь будет знакомиться с работой очистных сооружений на комплексе по переработке и утилизации твердых бытовых отходов муниципального предприятия «Спецзавод № 1», заводе ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», в КГУП «Приморский водоканал», сообщили в пресс-службе мэрии.

Подростки побывают на полигоне Спецзавода, где им продемонстрируют работу оборудования по сортировке и переработке твердых бытовых отходов. На заводе «Кока-Колы» и объектах Примводоканала школьников и студентов познакомят с технологией очистки вод и принципом работы очистных сооружений.

По информации управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, в начале текущего учебного года муниципальным школам было предложено принять участие в реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения». И на предложение откликнулось около 50 школ.

– Мероприятия призваны повысить уровень знаний в сфере охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами, воспитать ответственное отношение к природным ресурсам и сформировать экологическое мировоззрение, – отметила главный специалист отдела организации природоохранных мероприятий администрации города Лариса Ким.

Весной во Владивостоке пройдут 80 экологических уроков для школьников, 20 тематических экскурсий на предприятия, экологические игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, акции по сбору отдельных видов отходов. Летом в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо состоится экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Осенью будет организована молодежная конференция, где молодые горожане смогут представить на суд жюри проекты по сохранению окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Завершится Год экологии во Владивостоке традиционным праздником «Экошоу-2017», на котором подведут итоги проведенных мероприятий.

Также в течение года во Владивостоке состоятся субботники и акции по санитарной очистке территории, посадке зеленых насаждений.