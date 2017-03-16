На Окатовой поставят стену с контрфорсами

На объект зашла подрядная организация, которой предстоит демонтировать старую бетонную конструкцию и возвести более 110 метров новой, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Работы начались с демонтажа старых бетонных плит и выборки грунта. В настоящее время параллельно с демонтажными работами строители готовят основание для заливки фундамента и завозят строительные материалы.
Новая подпорная стенка будет выполнена из железобетонных блоков с орнаментом, а для обеспечения дополнительной устойчивости подпорной стены предусмотрено устройство контрфорсов.
Также продолжаются работы по строительству подпорной стены на проспекте «Красного знамени», 114. Строители демонтировали часть старой конструкции и уже частично установили новые блоки.
Напомним, что сейчас строительство подпорных стен ведется по четырем адресам. Реконструкция еще одной подпорной стены – на ул. Адмирала Невельского, 17 начнется в ближайшие дни после получения необходимой документации.
В Приморье подержанные иномарки начнут оборудовать кнопкой «Эра-ГЛОНАСС» с апреля. С таким заявлением выступил врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля в минувшую среду на встрече с представителями автомобильного бизнеса во Владивостоке.
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