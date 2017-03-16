Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…

Во Владивостоке едва не утонул лыжник-любитель.

Как сообщили в пресс-службе края, на днях оперативная группа спасателей направлялась в район станции Угольной, где, по словам очевидцев, терпела бедствие группа отчаянных любителей подледного лова. Однако вскоре выяснилось, что горе-рыбаки сумели сами выбраться на берег и в помощи не нуждаются. Спасатели не успели перевести дыхание, как пришло новое сообщение.

Очевидцы позвонили по телефонам экстренных служб и сообщили, что в районе низководного моста тонет человек.

На место происшествия отравились пять спасателей на судне на воздушной подушке «Марс». Прибыв в указанный район, они вытащили из воды мужчину и доставили его на берег, передав бригаде скорой помощи.

Спасенный был в тяжелом состоянии из-за переохлаждения, а на вопрос, с какой целью вышел на тонкий лед, пояснил: решил погулять по заливу на лыжах. Цель подобной экстремальной прогулки гражданин уточнить не смог…

Напомним: сегодня идет необратимый процесс разрушения льда. Выход на него стал действительно опасен для жизни. Однако спасатели понимают, что и фанаты подледного лова, и вот такие вот чудаки-лыжники все равно будут подвергать свою жизнь опасности, невзирая ни на какие предупреждения. Поэтому с 15 марта они дежурят на водных акваториях края круглосуточно. Группы быстрого реагирования и семь судов на воздушной подушке, готовых оказать помощь на воде, базируются в районе станций Санаторная, Вторая Речка, полуострова Эгершельда, острова Русского.