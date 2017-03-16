В приоритете – пляж и пешеходные зоны

Во Владивостоке продолжается реализация программы «Доступная среда».

О том, какие мероприятия по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями будут проведены в этом году, обсудили сотрудники администрации приморской столицы с представителями общественных организаций инвалидов.

– Все мероприятия, реализуемые во Владивостоке в рамках программы «Доступная среда», проводятся исходя из пожеланий обществ инвалидов, – отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. – Кроме этого, процесс создания комфортных условий на том или ином объекте, а также сдача его в эксплуатацию проходят под пристальным контролем общественных организаций города.

В пресс-службе муниципалитета напомнили, что программа «Доступная среда» действует во Владивостоке с 2014 года. В краевом центре устанавливают пандусы, пониженные бордюры, благоустраивают автобусные остановки и пешеходные зоны, укладывают тактильную плитку, монтируют говорящие светофоры, а также проводят множество других работ по созданию доступных и комфортных условий для всех категорий граждан, в том числе маломобильных.

На заседании решили, что приоритетными сферами, нуждающимися в адаптации в 2017 году, станут пляж, адаптированный для инвалидов, и объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. Зона отдыха, приспособленная для людей на инвалидных колясках, появится на базе парка культуры и отдыха имени С. Лазо на станции Санаторной. Из числа объектов дорожно-транспортной сферы будут адаптированы участки пешеходных зон в районе ул. Муравьева-Амурского, Интернациональной, Борисенко, Верхнепортовой, от остановки общественного транспорта «Автовокзал» до ул. Русской, 2а (здание автовокзала) и ряд других объектов. Также в этом году будут проведены городские мероприятия «Хрустальный мир», «Мы вместе» и смотр-конкурс городских дворов «Доступная среда».