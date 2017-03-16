В лесу веди себя прилично. Пожары не устраивай

В выходные дни во Владивостоке и его пригороде наблюдается резкое увеличение количества палов сухой травы, тления листьев и лесных пожаров, сообщили в пресс-службе мэрии.

В связи с этим администрация Владивостока напоминает: разведение костров, парковка автомобилей на площадках с сухой травой могут спровоцировать возникновение лесного пожара.

Жителям и гостям региона необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесных массивах: не оставлять незатушенные костры, не разбрасывать мусор (ведь битое стекло может сфокусировать солнечные лучи на сухую траву и разжечь ее), не бросать непотушенные сигареты, не парковать рядом с сухой травой автомобили с неисправным глушителем.

О замеченных возгораниях в лесу необходимо сообщить в администрацию района, послека, пожарную охрану, лесничество. Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и нет возможности локализовать возгорание, сообщите находящимся вблизи людям о необходимости покинуть опасную зону. При этом выходить надо быстро и перпендикулярно направлению движения огня. В случае пожара немедленно сообщайте об этом по телефону 101 или в Единую дежурную диспетчерскую службу города Владивостока: 222-23-33.