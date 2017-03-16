Школы и детсады начинают готовить к новому учебному году

Мероприятия по пожарной безопасности, установка камер наблюдения, нанесение дорожной разметки, ремонт и приобретение новой мебели в школы и детсады – вот примерный список вопросов, который обсудили участники межведомственной комиссии по подготовке муниципальных учреждений образования Владивостока к новому учебному году.

Провела заседание заместитель главы администрации города Наталья Мальцева, уточнили в пресс-службе мэрии.

В состав межведомственной комиссии входят сотрудники городской администрации, а также представители Роспотребнадзора, МЧС, полиции и профсоюзных организаций. Общими усилиями им предстоит подготовить образовательные учреждения к учебному процессу. Но основную часть работы, как и во все предыдущие годы, будут осуществлять специалисты управления образования администрации краевого центра.

Например, в этом году в школах и детских садах продолжатся ремонтные работы. Запланированы мероприятия по замене электрики, по огнезащитной обработке чердаков, закупке огнетушителей, а также промывка и опрессовка систем отопления. В ряде школ и детских садов будут заменены мебель и оборудование для пищеблоков.

Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории, особое внимание будет уделено ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими садами, обновят дорожную разметку.