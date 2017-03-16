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«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме

В Приморье подержанные иномарки начнут оборудовать кнопкой «Эра-ГЛОНАСС» с апреля. С таким заявлением выступил врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля в минувшую среду на встрече с представителями автомобильного бизнеса во Владивостоке.
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме

Предприниматели надеялись получить ответы от представителей компании-оператора на наболевшие вопросы, связанные с установкой кнопки SOS на бэушных автомобилях.

Напомним: с начала года в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с введением Технического регламента, где перед постановкой ТС на учет стала обязательна установка системы «Эра-ГЛОНАСС». Но где и кто ее будет монтировать, в регламенте не указали. Разъяснить ситуацию не могли ни таможенники, ни сотрудники Госавтоинспекции. В свое время «В» подробно рассказывал об этой проблеме. Автомобили ввозились в нашу страну тысячами от Калининграда до Владивостока, но из-за отсутствия у них аварийного модуля автомобилисты не могли получить на таможне паспорт технического средства. По этой причине только на таможенных складах региона застряло более 1,5 тысячи автомобилей, ввезенных из-за границы. В заложниках ситуации оказались сотни предпринимателей и тысячи граждан. Жители Приморья организовывали акции протеста против введения системы «Эра-ГЛОНАСС», полагая, что непонятное ноу-хау – завуалированная попытка ввести запрет на эксплуатацию автомобилей с правым рулем.

Помог снять социальную напряженность мораторий на обязательную установку аварийного вызова на ввозимые иномарки, объявленный с 17 февраля на территории Приморья. После чего таможня выдала около полутора тысяч документов на ввезенные автомобили. Тем не менее вопросы по внедрению системы «Эра-ГЛОНАСС» остались. Например: во сколько обойдется установка кнопки и будет ли взиматься абонентская плата за ее обслуживание? Сколько компаний будут заниматься монтажом этого прибора, сколько будет длиться сам процесс установки, не возникнут ли очереди к пунктам установки?

Чтобы раз и навсегда расставить точки над «i» по данной проблеме, на Дальний Восток прибыл врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля. Каким будет новый порядок оборудования подержанных иномарок системой вызова экстренных служб и когда она заработает, он рассказал на встрече с представителями инициативной группы автолюбителей Приморья.

– В России вводится временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны, он будет действовать от Владивостока до Калининграда до тех пор, пока правительство не разработает постоянный. Владелец машины должен будет приобрести аварийный модуль у АО «ГЛОНАСС», обязавшись установить его на автомобиль. VIN номер, номер кузова и id устройства вносятся в ГАИС «Эра-ГЛОНАСС», вместе с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории, затем, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС. Далее в течение 10 дней он должен установить систему в сертифицированных нами центрах и поставить машину на учет в ГИБДД. Таков наш план, и мы готовы приступить к его реализации, – рассказал Андрей Жерегеля.

По его словам, первая партия модулей ( 4–5 тысяч устройств) поступит на Дальний Восток в начале апреля. Но уже вчера в Артеме были проведены тестовые испытания резонансного прибора. Кроме того, был подписан первый договор с сертифицированным центром, который будет уполномочен передавать данные об установленных устройствах в ГАИС «Эра-ГЛОНАСС». К сожалению, на момент сдачи номера в печать итоги испытания аварийного модуля не были оглашены.

Автор : Сергей КОЖИН

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В Приморье подержанные иномарки начнут оборудовать кнопкой «Эра-ГЛОНАСС» с апреля. С таким заявлением выступил врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля в минувшую среду на встрече с представителями автомобильного бизнеса во Владивостоке.

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