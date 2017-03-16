День М впишут в современный тренд

Молодежи предложили уйти от старого формата праздника

Театр на открытом воздухе, флешмоб мыльных пузырей, ярмарка вузов – эти и многие другие идеи были озвучены в ходе круглого стола, посвященного проведению во Владивостоке Дня молодежи.

Он запланирован на 24 июня, и представители управления по делам молодежи администрации города и активисты общественных объединений уже сейчас озаботились наполнением программы праздника.

Местом локации всех площадок определили набережную Спортивной гавани. Именно здесь будут проходить основные события Дня М.

– Мы хотели бы видеть какой-то зрелищный мастер-класс от Центра развития робототехники, например битву роботов, – открыл совещание начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко. – Думаю, было бы неплохо организовать научные пикники, опыт проведения которых есть у Дальневосточного федерального университета. Хотелось бы услышать идеи представителей молодежных объединений, их предложения мы могли бы взять в разработку, тем самым наметив скелет праздника.

Первым взял слово исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергей Соловьев. Он заверил присутствующих, что не стоит в этом году приглашать артистов и устраивать дискотеку на центральной площади Владивостока, так как этот формат проведения праздников теряет свою актуальность.

– Видно, что город уже пресыщен развлекательными акциями и событиями, не стоит их повторять в День молодежи, – призывает Сергей Соловьев. – Сегодня прослеживается тренд на мероприятия просветительского характера. Все более популярны различные лекции, мастер-классы, получение «образования без образования». Считаю, что хедлайнером Дня М должен стать известный ученый. Опыт показывает, что на достойного лектора можно собрать полную площадь слушателей.

Сергей Соловьев предложил привлечь к организации праздника Приморский краевой драматический театр молодежи и поставить один из спектаклей из репертуара на открытой площадке.

Такой формат – театр под открытым небом – успешно практикуется в западных регионах России. Во Владивостоке тоже ставят спектакли, где используется минимум декораций, и один из них можно было бы показать в День молодежи либо сделать новую постановку. В общем, тут есть над чем подумать.

Участники комитета позицию Сергея Соловьева поддержали, особенно им понравилась идея постановки спектакля. По мнению общественников, такой опыт раскроет потенциал театра молодежи, а зрителям даст возможность культурно провести время.

Вузы выстроятся в ряд

Еще одной интересной площадкой может стать битва вузов.

– Было бы здорово организовать в одном месте презентацию высших и средних учебных заведений, которые бы консультировали всех желающих об имеющихся специальностях, а также о возможности обучения за рубежом, – считает Сергей Соловьев. – Особенно такое мероприятие было бы интересно для абитуриентов и школьников.

В дополнение к конкурсу вузов участники круглого стола хотели бы видеть на Дне молодежи ярмарку вакансий от учреждения «Приморский центр занятости населения». Она была бы интересна студентам и выпускникам вузов, которые хотели бы начать строить карьеру.

Еще одной локацией может стать фестиваль межкультурного единства, на котором студенты разных национальностей могли бы показать особенности нашей многонациональной культуры.

Без развлечений не останемся

Несмотря на образовательную и культурную концепцию Дня молодежи, это все-таки праздник, и развлекательная часть необходима, решили организаторы действа.

Альтернативой фейерверкам может стать флешмоб с мыльными пузырями. Конкретные детали акции еще предстоит проработать. Предполагается, что горожанам предоставят возможность пускать мыльные пузыри с видовой площадки возле памятника Кириллу и Мефодию.

Участники оргсовета обсуждали идею организации в День молодежи отборочного этапа всероссийского чемпионата по киберспорту, а также проведения велопробегов и велоквестов.

Над дальнейшей реализацией планов общественникам совместно с представителями власти придется еще долго работать, и, возможно, в этом году День М удивит нас непривычными, но интересными мероприятиями.