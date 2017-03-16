Минздрав сэкономит на диспансеризации

В ведомстве исключили из обязательной проверки здоровья анализы и УЗИ

Минздрав оценил экономический эффект от затрат на проведение диспансеризации. По данным министерства, вложенные в поддержание здоровья россиян финансы могут вернуться в одиннадцатикратном размере. В то же время ведомство решило со следующего года исключить анализы мочи и крови из программы обязательного медосмотра. У практикующих врачей такой шаг вызвал недоумение, уверяет газета «Известия».

В Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины при Минздраве РФ оценили медико-экономическую эффективность диспансеризации населения. Специалисты пришли к выводу, что доходы от выявления хронических неинфекционных заболеваний составили 6 рублей на каждый вложенный рубль (в среднем по группам заболеваний). А выявление сердечно-сосудистых заболеваний приумножило в 11 раз каждый рубль, потраченный на проверку здоровья.

«В последующие десять лет при реализации мероприятий по диспансерному наблюдению предполагается предотвратить более 44 тыс. смертей граждан в трудоспособном возрасте и 139 тыс. смертей граждан в экономически активном возрасте», – говорится в письме Минздрава за подписью директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Евгения Камкина в фонд «Здоровье» при ОНФ.

В среднем при сердечно-сосудистых заболеваниях и злокачественных новообразованиях финансовые затраты на один год сохраненной жизни человека в трудоспособном возрасте в 2015 году составили 84,7 тыс. рублей, а в экономически активном возрасте – 36,1 тыс. рублей.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин согласен с тем, что ранняя диагностика позволит сократить расходы в дальнейшем.

– Ранняя диагностика сложных заболеваний позволит сэкономить бюджет, выделенный на оказание медицинской помощи. Если люди будут меньше болеть, то и средств на их лечение будет расходоваться меньше. В конечном счете это приведет к сокращению бюджетных расходов и, как следствие, росту доходов казны, – сказал Тимур Нигматуллин.

Однако председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин считает, что выводы о прибыльности диспансеризации – это «огульное заявление и финансовое дилетантство Минздрава» и «прибыль посчитать невозможно, поскольку данных недостаточно».

Между тем россиян в 2018 году ждет новшество при прохождении диспансеризации. Напомним: Минздрав решил исключить анализы мочи и крови из программы обязательного медосмотра.

В письме Минздрава фонду «Здоровье» говорится: по результатам оценки проведенных мероприятий и с учетом международного опыта из программы диспансеризации определенных групп взрослого населения исключаются клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), а также развернутый клинический анализ крови (для граждан 39 лет и старше), биохимический общетерапевтический анализ крови, общий анализ мочи, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

Минздрав аргументирует свое решение тем, что указанные исследования имеют низкую частоту впервые выявленной патологии, а также могут приводить к выполнению лечебных и диагностических мероприятий, не влияющих на прогноз заболеваний.

Инициатива Минздрава вызвала нарекания у практикующих врачей и общественных медицинских организаций. Сопредседатель межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал сообщил «Известиям», что такой подход ведомства удивляет, так как массе пациентов уже поставлены диагнозы и назначено лечение на основании этих анализов, проведенных в рамках диспансеризации.

– То, что выявлена низкая эффективность анализов, связано не с тем, что они не работают, а с тем, что у нас в реальности диспансеризация проводится во многом формально, путем отписок, – считает Андрей Коновал.

По словам представителя профсоюза, низкая результативность диспансеризации связана со многими системными причинами. В массе случаев эту обязанность возложили на медучреждения, не обеспечив достаточного финансирования. Часто медикам либо совсем недоплачивают, либо платят мизерные суммы за проведение диспансеризации. Что и приводит к невнимательности при постановке диагнозов, а иногда и к фальсификации результатов обследований.

Еще одна причина исключения анализов из программы диспансеризации, которую Минздрав назвал фонду «Здоровье», заключается в том, что «ложноотрицательные результаты могут вызывать необоснованную уверенность граждан в отсутствии у них заболевания, а ложноположительные результаты могут приводить к необоснованному беспокойству, в худшем случае – к назначению несоответствующего лечения».

– Может быть, тогда вообще стоит закрыть все медучреждения и прекратить медицинское просвещение населения? Тогда никто беспокоиться не будет. Будут лечиться травами, у знахарей или вообще лечиться не будут, – негодует Андрей Коновал.

Врач-терапевт, директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа говорит, что решение Минздрава вызывает недоумение. Поскольку клинические анализы крови и мочи – это первые назначения, которые делают врачи, чтобы оценить состояние здоровья человека. Выявить какое-либо воспаление в организме легче всего по ним, говорит врач.

– Я уж молчу об онкологии, потому что лейкоцитоз – это первый звонок, чтобы обратиться к онкологу. Это безобразие. К тому же исключение анализов существенно повысит нагрузку на врачей, которым станет в разы сложнее поставить пациенту диагноз, – отметила Людмила Лапа.

В вопросе отмены анализов пациенты солидарны с медиками. Исключение клинических исследований крови и мочи, а также некоторых видов УЗИ из диспансеризации – прямое нарушение их прав, уверен председатель совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов.

– Я просто не понимаю, на каком основании врачи будут ставить диагноз и делать назначения. По визуальному осмотру? Он не дает ничего без клинических исследований. Я считаю, это профанация диспансеризации и нарушение конституционных прав пациентов, – сказал Андрей Хромов.

Ранее глава Фонда ОМС Наталья Стадченко сообщила, что более 36 % россиян из числа приглашенных на диспансеризацию уже прошли ее. При этом численность пациентов, проверивших свое здоровье в январе 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 13 %.

Ежегодно, по данным Минздрава, диспансеризацию проходят более 22 млн взрослых россиян. Таким образом, благодаря профилактическим осмотрам ранняя выявляемость онкологических заболеваний за несколько лет выросла с 49 до 58 %. За этот же период годичная летальность, то есть процент смертельных исходов среди онкобольных, снизилась на 24 %, а пятилетняя выживаемость превысила 50 %. Но это было до отмены анализов и УЗИ, подчеркивают «Известия».

Справка «В»

В Приморье в этом году углубленный медицинский осмотр смогут пройти 135164 жителя края в возрасте от 21 года. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт гражданина РФ.

Годы рождения, попадающие под диспансеризацию в 2017 году: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921.



