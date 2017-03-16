Минздрав сэкономит на диспансеризации

Новостная лента
Март, 24 пятница
15:45
РИА VladNews ждет ваших новостей
15:45
Ребенку из Владивостока срочно нужна помощь
15:44
Отопительный сезон в приморской столице проходит в штатном режиме
15:29
За сутки на дорогах Приморья произошло более 80 ДТП
15:16
Пьяный приморец сбил 13-летнего мальчика Фото
15:01
В Приморье зафиксировано семь возгораний
14:47
Классы с педагогическим уклоном планируют создать во Владивостоке
14:34
Субарист совершил лобовое столкновение с военным автомобилем во Владивостоке Фото
14:11
Во Владивостокском цирке появится новая мебель
13:59
В Приморье почтальон незаконно обогатилась на полмиллиона рублей
13:44
Два человека пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:33
Серьезный пожар произошел в Приморье
13:18
Первые кнопки ЭРА-ГЛОНАСС во Владивостоке установят 4 апреля Видео
12:52
Очередной автомобиль сгорел в Приморье
12:35
Во Владивостоке едва не взорвалась АЗС Видео
12:19
Преступника, находившегося в розыске, задержали в Приморье
12:05
Слепые люди лучше слышат и чувствуют запахи, - ученые
11:42
В выходные дни во Владивостоке временно ограничат движение и парковку транспортных средств
11:25
Во Владивостоке задержаны злоумышленники, похитившие парня и вынуждавшие взять кредит
11:15
Бесплатная программа для предпринимателей — «Бизнес класс»
11:08
Мужчины устроили боксерский ринг на улице во Владивостоке
10:59
Рыбак провалился под лед во Владивостоке
10:47
В РФ заблокировано более 23 тысяч страниц с пропагандой ИГ
10:33
Приморцы по недосмотру лишились крупной партии природных витаминов из КНР
10:21
Афиша культурных событий на 24— 26 марта во Владивостоке Видео
10:08
Приморцы организовали нелегальный азартный бизнес
10:02
Минюст: ​Деятельность "Свидетелей Иеговы" в РФ приостановлена из-за признаков экстремизма
09:51
​Более 100 тысяч приморцев получат защиту от клещевого энцефалита
09:35
Виктор Бусаренко: Работать в театре - большое счастье
09:18
Несколько рейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опережением
09:09
Гороскоп на 24 марта
09:01
Адвокат: Приговор охранникам Пушкарева откладывается
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4103 (42) от 24 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Актуально

Минздрав сэкономит на диспансеризации

В ведомстве исключили из обязательной проверки здоровья анализы и УЗИ
Минздрав сэкономит на диспансеризации

Минздрав оценил экономический эффект от затрат на проведение диспансеризации. По данным министерства, вложенные в поддержание здоровья россиян финансы могут вернуться в одиннадцатикратном размере. В то же время ведомство решило со следующего года исключить анализы мочи и крови из программы обязательного медосмотра. У практикующих врачей такой шаг вызвал недоумение, уверяет газета «Известия».

В Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины при Минздраве РФ оценили медико-экономическую эффективность диспансеризации населения. Специалисты пришли к выводу, что доходы от выявления хронических неинфекционных заболеваний составили 6 рублей на каждый вложенный рубль (в среднем по группам заболеваний). А выявление сердечно-сосудистых заболеваний приумножило в 11 раз каждый рубль, потраченный на проверку здоровья.

«В последующие десять лет при реализации мероприятий по диспансерному наблюдению предполагается предотвратить более 44 тыс. смертей граждан в трудоспособном возрасте и 139 тыс. смертей граждан в экономически активном возрасте», – говорится в письме Минздрава за подписью директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Евгения Камкина в фонд «Здоровье» при ОНФ.

В среднем при сердечно-сосудистых заболеваниях и злокачественных новообразованиях финансовые затраты на один год сохраненной жизни человека в трудоспособном возрасте в 2015 году составили 84,7 тыс. рублей, а в экономически активном возрасте – 36,1 тыс. рублей.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин согласен с тем, что ранняя диагностика позволит сократить расходы в дальнейшем.

– Ранняя диагностика сложных заболеваний позволит сэкономить бюджет, выделенный на оказание медицинской помощи. Если люди будут меньше болеть, то и средств на их лечение будет расходоваться меньше. В конечном счете это приведет к сокращению бюджетных расходов и, как следствие, росту доходов казны, – сказал Тимур Нигматуллин.

Однако председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин считает, что выводы о прибыльности диспансеризации – это «огульное заявление и финансовое дилетантство Минздрава» и «прибыль посчитать невозможно, поскольку данных недостаточно».

Между тем россиян в 2018 году ждет новшество при прохождении диспансеризации. Напомним: Минздрав решил исключить анализы мочи и крови из программы обязательного медосмотра.

В письме Минздрава фонду «Здоровье» говорится: по результатам оценки проведенных мероприятий и с учетом международного опыта из программы диспансеризации определенных групп взрослого населения исключаются клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), а также развернутый клинический анализ крови (для граждан 39 лет и старше), биохимический общетерапевтический анализ крови, общий анализ мочи, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

Минздрав аргументирует свое решение тем, что указанные исследования имеют низкую частоту впервые выявленной патологии, а также могут приводить к выполнению лечебных и диагностических мероприятий, не влияющих на прогноз заболеваний.

Инициатива Минздрава вызвала нарекания у практикующих врачей и общественных медицинских организаций. Сопредседатель межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал сообщил «Известиям», что такой подход ведомства удивляет, так как массе пациентов уже поставлены диагнозы и назначено лечение на основании этих анализов, проведенных в рамках диспансеризации.

– То, что выявлена низкая эффективность анализов, связано не с тем, что они не работают, а с тем, что у нас в реальности диспансеризация проводится во многом формально, путем отписок, – считает Андрей Коновал.

По словам представителя профсоюза, низкая результативность диспансеризации связана со многими системными причинами. В массе случаев эту обязанность возложили на медучреждения, не обеспечив достаточного финансирования. Часто медикам либо совсем недоплачивают, либо платят мизерные суммы за проведение диспансеризации. Что и приводит к невнимательности при постановке диагнозов, а иногда и к фальсификации результатов обследований.

Еще одна причина исключения анализов из программы диспансеризации, которую Минздрав назвал фонду «Здоровье», заключается в том, что «ложноотрицательные результаты могут вызывать необоснованную уверенность граждан в отсутствии у них заболевания, а ложноположительные результаты могут приводить к необоснованному беспокойству, в худшем случае – к назначению несоответствующего лечения».

– Может быть, тогда вообще стоит закрыть все медучреждения и прекратить медицинское просвещение населения? Тогда никто беспокоиться не будет. Будут лечиться травами, у знахарей или вообще лечиться не будут, – негодует Андрей Коновал.

Врач-терапевт, директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа говорит, что решение Минздрава вызывает недоумение. Поскольку клинические анализы крови и мочи – это первые назначения, которые делают врачи, чтобы оценить состояние здоровья человека. Выявить какое-либо воспаление в организме легче всего по ним, говорит врач.

– Я уж молчу об онкологии, потому что лейкоцитоз – это первый звонок, чтобы обратиться к онкологу. Это безобразие. К тому же исключение анализов существенно повысит нагрузку на врачей, которым станет в разы сложнее поставить пациенту диагноз, – отметила Людмила Лапа.

В вопросе отмены анализов пациенты солидарны с медиками. Исключение клинических исследований крови и мочи, а также некоторых видов УЗИ из диспансеризации – прямое нарушение их прав, уверен председатель совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов.

– Я просто не понимаю, на каком основании врачи будут ставить диагноз и делать назначения. По визуальному осмотру? Он не дает ничего без клинических исследований. Я считаю, это профанация диспансеризации и нарушение конституционных прав пациентов, – сказал Андрей Хромов.

Ранее глава Фонда ОМС Наталья Стадченко сообщила, что более 36 % россиян из числа приглашенных на диспансеризацию уже прошли ее. При этом численность пациентов, проверивших свое здоровье в январе 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 13 %.

Ежегодно, по данным Минздрава, диспансеризацию проходят более 22 млн взрослых россиян. Таким образом, благодаря профилактическим осмотрам ранняя выявляемость онкологических заболеваний за несколько лет выросла с 49 до 58 %. За этот же период годичная летальность, то есть процент смертельных исходов среди онкобольных, снизилась на 24 %, а пятилетняя выживаемость превысила 50 %. Но это было до отмены анализов и УЗИ, подчеркивают «Известия».

Справка «В»

В Приморье в этом году углубленный медицинский осмотр смогут пройти 135164 жителя края в возрасте от 21 года. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт гражданина РФ.

Годы рождения, попадающие под диспансеризацию в 2017 году: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921.


Автор : Евгений СИДОРОВ

comments powered by Disqus
В этом номере:
День М впишут в современный тренд
День М впишут в современный тренд

Молодежи предложили уйти от старого формата праздника

«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме

В Приморье подержанные иномарки начнут оборудовать кнопкой «Эра-ГЛОНАСС» с апреля. С таким заявлением выступил врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля в минувшую среду на встрече с представителями автомобильного бизнеса во Владивостоке.

На Окатовой поставят стену с контрфорсами

На объект зашла подрядная организация, которой предстоит демонтировать старую бетонную конструкцию и возвести более 110 метров новой, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…

Во Владивостоке едва не утонул лыжник-любитель.

Подростков отправят на заводы

В приморской столице начались выездные тематические экскурсии для старшеклассников и студентов.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4102

Обновленной библиотеке добавили крылья
Медведю забыли оформить допуск. На выступление
Получателям бесплатного гектара предлагают помощь. Даром и за деньги
По пассифлоре часы можно сверять
Звуки Владивостока записали в ДВФУ
Посетителей МФЦ ожидают юристы и адвокаты

газета
газета "Владивосток" № 4101

Сила есть. Но ум здесь главный
Кто сможет полететь в Москву за 7500?
Кому должна платить фирма за рекламу на вашем доме?
Час Земли стартует в 20.30
Мужчины дарили дамам мебель. И цветы
Предъявлено обвинение экс-директору «Адмирала»

газета
газета "Владивосток" № 4100

На 200 девчонок, по статистике, мало работ
Садоводы использовали грант на учебу
Спасатели перешли на круглосуточное дежурство
В Приморье готовятся к подрывным работам на реках
Стала опытной и многодетной
Уголь грузили без поддержки пушек

газета
газета "Владивосток" № 4099

Этюд в кумачовых тонах
Экобоксы уменьшат объемы опасного мусора
Бесплатному гектару не хватает пиара и коммуникаций
На выпускные вечера дали неделю
Немцы предлагают начать сотрудничество с культурной составляющей
В Приморье отмечен рост количества ДТП