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Жизнь на Марсе начнет есть

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

За внимание взрослого зрителя борются фантастический триллер «Живое», оскароносная драма «Манчестер у моря» и ужасы «Демон внутри». В категории детского кино друг с другом соревнуются «Могучие рейнджеры» и анимационный «Босс-молокосос».

«Живое» (16+)

Один из самых ожидаемых фильмов года, рассказывающий о группе исследователей с международного космического корабля, которая обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие. Ведь инопланетный гений полон злодейства.

Космический триллер собрал разноплеменной актерский состав. Крупным звездам Голливуда вроде Райана Рейнольдса или Джейка Джилленхола подыгрывают японские, французские и русские актеры.

«Манчестер у моря» (16+)

Нелюдимый и погруженный в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьей. Неожиданно он узнает, что в завещании брат указал его опекуном 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл дальнейшего существования.

Фильм победил в двух основных оскаровских номинациях. Золотую статуэтку с киноконкурса унес Кейси Афлек, признанный лучшим актером. Также уважаемым жюри был отмечен сценарий картины. Многие пророчили ей «Оскара» за лучший фильм. Однако отсутствие чернокожих гомосексуалистов и сложносочиненных музыкальных номеров обрезали надежду на награду.

«Демон внутри» (18+)

Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства – красивой молодой девушки без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам ее жизни и смерти.

«Босс-молокосос» (6+)

Эта актуальная во все времена история для взрослых и детей рассказывается от лица семилетнего брата новорожденного – фантазера Тима, который ревнует его к родителям. Но главный герой непростой ребенок, он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы и во всем видит бизнес-задачу.

Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви в мире, и организовал его директор компании Puppy Co. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.

«Могучие рейнджеры» (16+)

Пять обычных старшеклассников узнают, что их маленький город Энджел Гроув и весь мир находятся на грани уничтожения инопланетной угрозой. Избранные судьбой наши герои быстро понимают, что они единственные, кто может спасти планету.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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