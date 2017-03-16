Работа общественного транспорта – под контролем мэрии

Управление транспорта администрации города направило уведомление о наложении штрафа в размере 8 тысяч рублей руководителю автотранспортного предприятия «ДВ-ТрансСети». Перевозчик обязан выплатить штраф за то, что водитель одного из его маршрутных автобусов во время движения пользовался мобильным телефоном.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, нарушение было выявлено 10 марта во время мониторинга движения городского пассажирского транспорта на маршруте № 54а «Луговая – Центр – Баляева – Луговая». Его проводили сотрудники управления транспорта. Они стали свидетелями того, как водитель автобуса с государственным номером М 537 ЕЕ, следуя по маршруту с остановки «Покровский парк» до остановки «Площадь Баляева», пользовался во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. При этом автобус двигался в плотном дорожном потоке.

Таким образом, водитель допустил сразу два нарушения: пункт 2.7 постановления правительства России от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» и пункт 2.3.23 договора, заключенного компанией «ДВ-ТрансСети» с администрацией города в прошлом году.

В управлении транспорта администрации города подчеркивают, что подобные проверки работы общественного транспорта во Владивостоке проходят ежедневно. О нарушениях со стороны водителей также можно сообщать, отправив сообщение по адресу: transport@vlc.ru.