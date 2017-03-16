Посетителей МФЦ ожидают юристы и адвокаты

В пятницу, 24 марта, во Владивостоке пройдет День бесплатной юридической помощи населению, приуроченный к Году экологии в России. Его организует региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», сообщили в пресс-службе мэрии.

Практикующие адвокаты, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю и краевого управления Федеральной антимонопольной службы проведут консультации для жителей и гостей краевого центра, а будущие юристы – студенты вузов Владивостока – помогут подготовить документы в необходимые посетителю инстанции.

Бесплатные юридические консультации будут организованы на базе общественных приемных, отделений муниципального многофункционального центра «Мои документы», центров бесплатной юридической помощи «Ассоциации юристов России» и юридических клиник при вузах города.

Так, в отделении № 4 МКУ «МФЦ ВГО» (ул. Невельского, 13) с 11.00 до 13.00 прием граждан будут вести:

– юрист Анастасия Мальцева (приватизация, оформление наследства, декларация 3-НДФЛ (кадастровая стоимость и налоги), особенности оформления сделок с недвижимостью);

– адвокат Ирина Гулая (уголовное право);

– студенты юридической клиники «ЭФОРА» ДВФУ (составление письменных документов в течение 14 дней).

В отделении № 2 МКУ «МФЦ ВГО» (ул. Верхнепортовая, д. 76а) прием граждан будут вести:

– с 14.00 до 16.00 – заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Петров Алексей Лаврентьевич (антимонопольное, земельное, жилищное законодательство);

– с 13.00 до 14.30 – студенты юридической клиники «ЭФОРА» ДВФУ (составление письменных документов в течение 14 дней).