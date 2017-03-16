Обрушившийся откос удержат контрфорсом

На месте обрушения подпорной стены на улице Станюковича во Владивостоке продолжаются работы по укреплению откоса. Отсыпано уже более 15 тысяч кубов скального грунта, сообщили в пресс-службе края.

По информации директора Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимира Смотриковского, на строительной площадке продолжаются работы по устройству насыпной площадки.

– На данный момент на месте обрушения выполняется обратная засыпка, которая позволит удерживать откос и обеспечит абсолютную безопасность проведения работ, а также строящегося объекта и окружающих зданий. Параллельно специалисты Инженерной школы ДВФУ ведут расчеты, какой должна быть возводимая опорная конструкция. Она станет дополнительным элементом, обеспечивающим надежность и долговечность будущей парковки и прилегающей дороги, – отметил руководитель ДальНИИС.

По словам эксперта, научно-исследовательский институт продолжает изучать проектные решения и другую документацию, специалисты будут готовы озвучить окончательную версию произошедшего в течение месяца.

Владимир Смотриковский также отметил, что уникальная геология территории, на которой расположен город, требует особого подхода: необходимо разработать региональные строительные нормативы, которые будут учитывать географические и климатические особенности, это позволит избежать ускоренного износа строительных материалов и грунтов оснований и максимально оптимизировать расходы.

Напомним: в районе обрушения подпорной стены на стройке на улице Станюковича во Владивостоке начались работы по укреплению откоса. Планируется возвести опорную стену, которая будет служить контрфорсом для укрепления грунта. Результаты геологических исследований подтвердили отсутствие угрозы обрушения для соседних зданий в районе обрушения.

Все восстановительные работы будут выполнены за счет компании-застройщика. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов ДальНИИС.